Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: euronews.com)

Không thể tìm được tiếng nói chung để thống nhất nội dung dự luật chăm sóc sức khỏe thay thế Obamacare, các nghị sỹ Mỹ chuyển ưu tiên sang dự luật cải cách thuế. Tuy nhiên, những cuộc tranh cãi gay gắt lại tiếp tục nổ ra xung quanh vấn đề mức cắt giảm thuế doanh nghiệp hợp lý và khả thi.Tuy cả Nhà Trắng và các nghị sỹ phe Cộng hòa đều nhất trí rằng mức thuế doanh nghiệp áp dụng tại Mỹ hiện là quá cao so với trung bình, song cắt giảm còn bao nhiêu vẫn là vấn đề vướng mắc khi xây dựng dự thảo luật cải cách thuế.Trang The Hill ngày 6/8 đăng tải báo cáo cho thấy hiện vẫn tồn tại sự chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội Mỹ về vấn đề này.Một số ý kiến mong muốn cắt giảm sâu mức thuế doanh nghiệp hiện tại, trong khi một số khác lại không đồng tình.Theo kế hoạch cải cách thuế được đề xuất hồi tháng 4, chính quyền Tổng thống Donald Trump kêu gọi hạ mức thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 15%.Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ Orrin Hatch lại cho rằng chỉ có thể giảm tối đa xuống mức 20%, việc giảm sâu xuống 15% là rất khó thực hiện.Hồi tuần trước, phát biểu trên kênh Bloomberg, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ Gary Cohn nhận định quốc gia này cần cắt giảm ít nhất 1/3 mức thuế hiện tại để có thể nâng cao sức cạnh tranh so với các quốc gia phát triển khác và thu hút vốn đầu tư. Ông cho rằng các doanh nghiệp đầu tư tại Mỹ hiện đang chịu mức thuế rất cao so với mức thuế doanh nghiệp trung bình 23% của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).Báo cáo nhận định mức giảm thuế bao nhiêu còn phụ thuộc vào các biện pháp bù đắp nguồn thu tài chính của chính phủ sẽ bị thâm hụt do giảm thuế. Hơn nữa, Nhà Trắng và đảng Cộng hòa đều đã gạt sang một bên đề xuất điều chỉnh thuế biên giới, vốn hứa hẹn có thể đóng góp thêm cho nguồn thu chính phủ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD trong 10 năm tới, nên nhiều khả năng mức thuế doanh nghiệp chỉ có thể giảm xuống 20% là kịch sàn. Hiện vẫn chưa rõ liệu Quốc hội Mỹ có thể thông qua luật cải cách thuế này vào cuối năm nay như dự kiến hay không./.