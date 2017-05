Toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Ngày 11/5, bà Nguyễn Thị Diệu Tuyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết địa phương vừa cấp phép, đưa nhà hàng nổi đạt chuẩn đầu tiên vào hoạt động kinh doanh, phục vụ du khách tham quan trên vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.Nhà hàng nổi Phát Hoàng Long 05 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Hoàng Long-Ninh Thuận.Nhà hàng được đóng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế công nghệ tàu thủy và dịch vụ hàng hải ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.Nhà hàng nổi có chiều dài 15m, rộng 8m, cao 1,2m được thiết kế không động cơ, vật liệu thân tàu được chế tạo từ chất dẻo cốt sợi thủy tinh, trọng tải toàn phần gần 10,9 tấn, đảm bảo sức chứa 142 người.Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Hoàng Long-Ninh Thuận cho biết nhà hàng nổi trước khi đưa vào hoạt động đã được Cục Đăng kiểm số 5-Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa.Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Thuận cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và các giấy tờ có liên quan theo đúng quy định để phục vụ hoạt động kinh doanh ăn uống trên biển. Hiện nhà hàng nổi thứ hai tên là Phát Hoàng Long 06 của công ty đang đóng mới, sắp hoàn thành và sẽ đưa vào hoạt động tại Ninh Thuận vào cuối tháng Năm này.Theo Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải, việc đưa nhà hàng nổi đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định vào hoạt động trên vịnh Vĩnh Hy sẽ thu hút được du khách đến với Ninh Thuận, khám phá vịnh Vĩnh Hy, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch biển tại địa phương theo hướng an toàn.Trước đây, tại vịnh Vĩnh Hy có đến 6 bè nổi cũng hoạt động kinh doanh ăn uống. Tuy nhiên, toàn bộ bè nổi này đều không có giấy phép kinh doanh theo quy định, không đảm bảo an toàn cho du khách. Chính vì lẽ đó vụ sập bè nổi xảy ra vào ngày 23/7/2016 làm 2 người chết, 4 người bị thương, mất đi hình ảnh du lịch của tỉnh.Để chấn chỉnh tình trạng kinh doanh theo loại hình này, gần 1 năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tạm dừng hoạt động của các bè nổi trên, đảm bảo an toàn cho du khách./.