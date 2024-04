Cô Tô: Nhiều hoạt động, trải nghiệm hấp dẫn du khách trong dịp Hè 2024

Hoàng hôn trên đảo Cô Tô. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Mở rộng không gian du lịch, thêm nhiều trải nghiệm đa dạng là những hoạt động đang được ngành du lịch Cô Tô tích cực triển khai nhằm thu hút du khách trong dịp Hè 2024.

Chuẩn bị cho mùa du lịch, ngay từ đầu năm 2024, Cô Tô đã khởi động với nhiều hoạt động sôi động như Giải Đua thuyền kayak trên biển, lễ hội mở cửa biển xã Thanh Lân, giải đua thuyền kết nối các huyện đảo và nhiều hoạt động văn hoá, thể thao dịp kỷ niệm 30 năm thành lập huyện đảo Cô Tô như giải bơi xác lập kỷ lục 30km trên biển Cô Tô, triển lãm ảnh đẹp về Cô Tô cùng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, quy tụ nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng.

Cô Tô tiếp tục phát huy, nâng cao chất lượng tham quan 3 đảo, tour lặn biển độc đáo ở đảo Thanh Lân; tour du lịch ngắm biển trên thuyền, cano; một ngày làm ngư dân; đi bộ, leo núi tham quan, khám phá những bãi biển hoang sơ, bãi đá trầm tích; khám phá các đảo nhỏ kết hợp với hoạt động nhặt rác bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, giúp du khách thưởng thức không gian yên tĩnh nguyên sơ và các trải nghiệm mới mẻ… là hướng mà Cô Tô triển khai ở loạt 7 sản phẩm du lịch mới đăng ký.

Tiêu biểu là Cắm trại đêm trên bãi biển Thanh Lân, khám phá thiên đường nguyên sơ đảo 7 sao, ngắm hoàng hôn trên bãi Tình Yêu, trải nghiệm “Trường Sa” vùng Đông Bắc ở đảo Trần, đạp xe trải nghiệm Cô Tô về đêm, du lịch chữa lành…

Một góc đảo Cô Tô. (Ảnh: TTXVN phát)

Không chỉ thế, Hè này đặt chân tới Cô Tô, du khách sẽ có dịp trải nghiệm số. Đó là trải nghiệm tham quan qua thuyết minh tự động trên các xe điện du lịch, trải nghiệm điểm đến qua hệ thống thực tế ảo VR 360 độ. Đồng thời, các tiện ích bản đồ số 3D, làm mới website du lịch Cototourism.vn giúp du khách tra cứu, hướng dẫn du lịch dễ dàng hơn.

Huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động quảng bá du lịch thông qua việc mời các nhóm KOLs (nhóm người có tầm ảnh hưởng) trải nghiệm du lịch Cô Tô, các đoàn farmtrip giới thiệu rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút du khách tham gia các hội chợ du lịch.

Với thị trường du lịch quốc tế, Cô Tô phối hợp với Cục Du lịch Việt Nam tiếp đón farmtrip, báo chí quốc tế truyền thông về Cô Tô; tham gia các sự kiện hội chợ du lịch quốc tế lớn, uy tín như Hội chợ ITE Hồ Chí Minh 2023, Hội chợ Du lịch Quốc tế tại Đà Nẵng hoặc Cần Thơ…; quảng bá mạnh mẽ trên các website du lịch nổi tiếng như: Tripadvisor, Booking hay Traveloka…

Lặn biển cùng nhiều sản phẩm du lịch mới sẽ được huyện Cô Tô triển khai trong năm 2024, hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Mùa du lịch 2024 năm nay, ngoài việc tăng cường các chuyến tàu cao tốc, du khách tới Cô Tô cũng dễ dàng hơn qua thủy phi cơ Hải Âu vận hành với hành trình chỉ khoảng 35 phút, giúp khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của các địa danh trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long.

Huyện còn tạo điều kiện tối đa cho các hãng lữ hành và du khách quốc tế tới tham quan (du khách quốc tế tới đảo không phải xin giấy phép). Đồng thời, huyện đang cho rà soát, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng du lịch; tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra, phổ biến hoạt động của đường dây "nóng"... bảo vệ quyền lợi du khách, giữ môi trường du lịch lành mạnh.

Lung linh sắc màu đêm ở bãi biển Cô Tô. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, huyện đảo Cô Tô có diện tích tự nhiên trên 47km2, dân số khoảng 6.700 người, với hơn 30 đảo lớn, nhỏ; trong đó, có 03 đảo lớn nhất là Cô Tô, Thanh Lân và đảo Trần (còn gọi là đảo Chằn hay Chàng Tây).

Đây là một trong những tiền đồn, có vị trí hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại,… trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.

Cô Tô có tên cổ là Chàng Sơn (Núi Chàng), từ xa xưa nơi đây là điểm trú ngụ của thuyền bè và ngư dân vùng biển Đông Bắc, song chưa thành nơi định cư vì luôn bị những toán cướp biển quấy phá.

Năm 1832, Tổng đốc Hải An là Nguyễn Công Trứ đã xin triều đình cho thành lập làng, xã và cắt cử người cai quản, canh phòng giặc từ hướng biển. Sau khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc (1954), Đảng và Nhà nước ta chủ trương thành lập đơn vị hành chính cấp huyện trên đảo Cô Tô.

Ngày 09/5/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Cô Tô và đây là nơi đầu tiên được dựng tượng toàn thân Hồ Chủ tịch khi Người còn sống.

Địa hình ở Cô Tô được kiến tạo: phần giữa nhô cao, xung quanh là đồi, núi thấp và những cánh đồng hẹp, ven các đảo có những bãi cát, bãi đá và vịnh nhỏ, đất đai chủ yếu là đất phelarit trên sa thạch. Mô hình kinh tế của huyện đảo Cô Tô là nông-lâm-ngư nghiệp và dịch vụ du lịch, trong đó tập trung chủ yếu là đánh bắt và chế biến hải sản.

Hiện nay, Cô Tô chú trọng phát triển dịch vụ du lịch và lĩnh vực này đang từng bước khẳng định vai trò mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế, khi nơi đây được coi là điểm du lịch hấp dẫn với vẻ đẹp hoang sơ của những bãi biển nước trong, bờ thoải cùng hệ sinh thái rừng nguyên sinh nhiệt đới được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Vùng biển Cô Tô cũng được coi là vùng đa dạng sinh học hàng đầu ở Việt Nam với sự có mặt nhiều hệ sinh thái điển hình của vùng biển nhiệt đới, trong đó có hệ sinh thái rạn san hô tập trung.

Thời gian tới, trên cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tổng thể phát triển của tỉnh Quảng Ninh, Cô Tô tập trung phát triển theo hướng mở cửa, hội nhập, có tầm nhìn dài hạn, bước đi thích hợp, bảo đảm phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

Cô Tô sẽ thu hút các nguồn lực để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phát triển các ngành có lợi thế. Coi trọng xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi và thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên đảo.

Cô Tô hướng tới là Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển, đảo cấp quốc gia Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện đảo Cô Tô và khai mạc Tuần Du lịch năm 2024 sẽ diễn ra tối 24/3 tại Quảng trường Di tích Quốc gia Đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo tiền tiêu.

Đồng thời, lấy phát triển kinh tế làm cơ sở để tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ địa bàn và lấy bảo đảm quốc phòng, an ninh làm tiền đề để phát triển kinh tế, phấn đấu đưa Cô Tô thành “Khu du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng biển, đảo cấp quốc gia” và cũng là tiền đồn hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc./.