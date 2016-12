Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ 2016 tại điểm bầu cử sớm ở Eau Claire, Wisconsin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tiếp sau các động thái trừng phạt ngoại giao của Tổng thống Barack Obama đối với Nga, ngày 29/12, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã trực tiếp cáo buộc các tình báo Nga đã can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, đồng thời công bố báo cáo phân tích chi tiết đầu tiên về vấn đề gây tranh cãi trên.Báo cáo dài 13 trang, do FBI phối hợp với Bộ An ninh nội địa Mỹ và Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ thực hiện, cho thấy những chi tiết kỹ thuật liên quan đến các công cụ và cơ sở hạ tầng mà các cơ quan tình báo Nga đã sử dụng để "gây tổn thương, khai thác mạng lưới liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ, cũng như một loạt các thực thể chính phủ Mỹ, các thực thể chính trị và tư nhân."Cũng theo báo cáo, kể từ giữa năm 2015, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) - một trong hai cơ quan tình báo chủ lực của Nga - đã gửi những đường chứa các mã độc đến hơn 1.000 tài khoản thư điện tử (e-mail), bao gồm các mục tiêu thuộc Chính phủ Mỹ. Báo cáo cho biết trong số các mục tiêu bị ảnh hưởng có Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ (DNC) - ủy ban sau đó vào đầu năm 2016 cũng bị Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) xâm nhập.Động thái trên được đưa ra sau khi Chính phủ Mỹ công bố một loạt biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế để trả đũa các hành động được cho là “sách nhiễu” của cơ quan an ninh Nga nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Moskva, cũng như chiến dịch tấn công mạng mà Washington cáo buộc do Điện Kremlin chỉ đạo nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Theo đó, tổng cộng có 35 quan chức thuộc Đại sứ quán Nga được yêu cầu rời khỏi nước này và hai cơ quan tình báo chủ lực của Nga là GRU và FSB cũng nằm trong diện bị trừng phạt do liên quan tới chiến dịch tấn công mạng mà Mỹ cho là nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.Phía Nga ngay lập tức tuyên bố có các biện pháp đáp trả thích đáng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước này, đồng thời cáo buộc Washington đang mưu toan hủy hoại quan hệ song phương thông qua việc đưa ra những cáo buộc "vô căn cứ" rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ.Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Mỹ muốn hủy hoại các mối quan hệ giữa hai nước, vốn hiện đang ở thời điểm tồi tệ. Ông tuyên bố Moskva phản đối những đánh giá và cáo buộc vô căn cứ nhằm vào nước này, đồng thời khẳng định Nga sẽ có các phản ứng đáp trả tương ứng phù hợp./.