Khi FPT IS hoàn thành Dự án Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS), toàn bộ quy trình hoạt động của đơn vị này sẽ được thống nhất, các số liệu được chuẩn hóa, giúp lãnh đạo có cái nhìn toàn diện và chính xác, đưa ra quyết định kịp thời trong kinh doanh.Trong thông tin được đưa ra chiều 19/7, đại diện Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) cho biết, dự án với ALS có tổng giá trị 11 tỷ đồng, được triern khai trong vòng 9 tháng.ALS lựa chọn FPT IS dựa trên các kinh nghiệm triển khai thành công thực tế các dự án ERP tại Việt Nam, Myanamar, Lào và Bangladesh.Hệ thống ERP này sử dụng giải pháp công nghệ SAP ERP S/4HANA được xây dựng theo các tiêu chuẩn quản trị tiên tiến, ứng dụng cho 4 công ty con và 1 chi nhánh của ALS gồm 6 phân hệ, 29 biểu mẫu báo cáo.Trước khi quyết định ứng dụng ERP, ALS và các công ty con sử dụng các phần mềm đơn lẻ của nhiều nhà cung cấp khác nhau để quản lý như phần mềm quản trị nhân sự, quản lý kho hàng, kế toán. Việc sử dụng các phần mềm đơn lẻ, rời rạc gây khó khăn trong quản lý, chưa hỗ trợ tối ưu cho việc ra quyết định, giảm năng lực cạnh tranh.Ông Vũ Hoàng Thao, Tổng giám đốc ALS cho biết, việc quyết định triển khai ERP là mục tiêu chiến lược của công ty. ALS xác định áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị là yêu cầu tất yếu để công ty có thể đạt được các mục tiêu phát triển sắp tới, đặc biệt khi đơn vị này chuẩn bị có kế hoạch IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng).Trong khi đó, ông Mai Công Nguyên, Tổng Giám đốc khối ngành ERP của FPT IS khẳng định: “Triển khai ERP chắc chắn sẽ giúp ALS nâng cao hiệu quả quản trị và kinh doanh rõ rệt. Việc ứng dụng ERP không chỉ mang lại một giải pháp tổng thể mà còn giúp doanh nghiệp thừa hưởng các thông lệ quốc tế trong quản trị.”/.