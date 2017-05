VTC sẽ tài trợ xây trường mầm non tại bản Khe Đá, Quảng Trị. (Nguồn: VTC)

Tổng Công ty VTC sẽ tài trợ 2.708.130.000 đồng để xây dựng điểm trường mầm non tại bản Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).Trong thông tin chia sẻ với báo giới ngày 3/5, phía VTC cho hay, đây là công trình có nghĩa thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa, Quảng Trị (9/7/1968 – 9/7/2018).Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành dự án tài trợ là 12 tháng tính từ thời điểm khởi công xây dựng. Các hạng mục tài trợ bao gồm xây dựng 5 khối phòng học, bếp, các phòng chức năng, hệ thống cấp điện, hệ thống chống sét, cấp thoát nước, sân bê tông.Thị trấn Lao Bảo nằm ở phía Tây của huyện Hướng Hóa. Trong đó, có 3 bản Ka Tăng, Ka Túp và Khe Đá thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, có trên 450 hộ/1.800 nhân khẩu; hộ nghèo và cận nghèo là 135 hộ.Hiện nay, số trẻ thuộc đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 bản Ka Tăng và Khe Đá là 169 em nhỏ đang trong độ tuổi mầm non, cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục mầm non tại điểm trường Ka Tăng và Khe Đá đang rất sơ sài không đảm bảo công tác dạy và học. Hiện địa phương đang phải mượn cơ sở vật chất từ các đơn vị đóng trên địa bàn để lo việc học tập cho các cháu Mầm non tại điểm trường Khe Đá.Do đó, việc VTC giúp nơi này xây trường mầm non là một trong những món quà ý nghĩa nhằm cổ vũ việc dạy và học ở nơi khó khăn này./.