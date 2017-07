Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Mặc dù đang ở giai đoạn thí điểm nhưng sau một năm vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh, các đơn vị phát điện đã chủ động hơn trong công tác vận hành, cắt giảm chi phí và chủ động chào giá nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.Đây là những nét nổi bật được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác vận hành thị trường phạt điện cạnh tranh và thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm, giai đoạn 1/7/2016-30/6/2017, do Bộ Công Thương tổ chức sáng 27/7, tại Hà Nội.​Nhấn mạnh thêm các kết quả đạt được, ông Đinh Thế Phúc, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho hay, ​trong suốt quá trình vận hành đã không có sự cố nào ảnh hưởng đến việc đảm bảo cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.Đặc biệt, các thông tin về kế hoạch vận hành thị trường điện theo năm, tháng hoặc tuần đã được công bố đầy đủ cho các thành viên tham gia thị trường điện nhằm tăng tính minh bạch, công bằng trong việc huy động nguồn điện.Tính đến hết tháng 6/2017 đã có 76 nhà máy điện tham gia giao dịch trên thị trường với tổng công suất đạt 20.728 MW, tăng 2,45 lần so với thời điểm mới vận hành thị trường điện vào tháng 7/2012.Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương hoàn thành việc ký kết hợp đồng mua bán điện với các đơn vị phát điện hết hạn hợp động hoặc giá hợp đồng hết hiệu lực để sớm đưa các nhà máy này tham gia thị trường điện.Bên cạnh đó, ​cơ quan này ​yêu cầu EVN thực hiện các thủ tục chuyển giao Công ty nhiệt điện Nghi Sơn 1 về Tổng công ty Phát điện 1 và hoàn thành công tác ký kết hợp động để nhà máy đủ điều kiện tham gia thị trường điện.​Chia sẻ thêm những khó khăn khi vận hành thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh thời gian qua, theo ông Nguyễn Quốc Trung, Trưởng phòng điều hành thị trường điện thuộc Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), dù chiếm tỷ lệ lớn nhất nhưng công suất các nhà máy thủy điện lại phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thủy văn và lưu lượng nước.​Chi tiết hơn, ông Trung cho biết, giai đoạn đầu 2016, do ảnh hưởng của El Nino, lượng nước về các hồ thủy điện giảm khiến số lượng nhà máy điện phải tạm thời gián tiếp tham gia thị trường điện tăng mạnh, có tuần lên tới 24 nhà máy (cao gấp 3 lần so với nửa đầu năm 2017).Tuy vậy, về mặt tổng thể, đại diện A0 khẳng định, các nhà máy thủy điện tham gia chào giá cũng có tính toán ​​kỹ lưỡng chứng tỏ có sự cạnh tranh lẫn nhau ​về mặt giá c​ả.Chỉ còn hơn một năm để đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào vận hành chính thức (năm 2019) và để đạt được kết quả cao nhất, lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị chức năng ​tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện.​Đặc biệt hơn là chất lượng cán bộ cần được nâng cao nhằm vận hành hệ thống một cách an toàn, ổn định cũng như đáp ứng đủ điện cho toàn hệ thống./.