Đường dây 500kV mạch 3: Đảm bảo di dời các hộ dân để đóng điện cuối tháng 6

Đối với dự án đường dây 500kV mạch 3, hiện toàn tuyến mới bàn giao được 377/503 khoảng néo, đạt 74,95% so với cuộc họp giao ban ngày 23/4; vẫn còn 126/503 khoảng néo chưa bàn giao.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị giao ban dự án đường dây 500kV mạch 3. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Tại Hội nghị giao ban dự án đường dây 500kV mạch 3 do Bộ Công Thương tổ chức sáng 7/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị lãnh đạo các tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân và Hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện, thị xã khẩn trương kiểm kê, thực hiện các thủ tục tái định cư cho các hộ dân, đảm bảo di dời xong trước ngày 15/6 nhằm đóng điện công trình vào cuối tháng 6/2024.

Tiến độ bàn giao nhiều nơi còn chậm

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến thời điểm hiện nay tổng cộng 4 Dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng được 100% vị trí móng cột và 377/503 (khoảng 75%) khoảng néo, còn 126/503 khoảng néo chưa bàn giao, trong đó 2 tỉnh đã hoàn thành bàn giao khoảng néo là Quảng Bình và Ninh Bình.

Tổng cộng có 75 gói thầu cung cấp cột thép, do 18 nhà thầu và liên danh nhà thầu thực hiện, gồm 1.177 vị trí cột, tương ứng khoảng gần 139.000 tấn thép, trong đó số cột thép sản xuất trong nước là 965 vị trí cột, tương đương khoảng 114,5 nghìn tấn thép. Số cột thép nhập khẩu từ Trung Quốc là 212 vị trí cột, tương đương khoảng 24,5 nghìn tấn thép.

Tính đến ngày 6/5 đã bàn giao 520/1.177 vị trí cột, còn 657/1.177 vị trí cột chưa bàn giao. Vì vậy, theo đại diện EVN, để đẩy nhanh tiến độ sản xuất, bàn giao các cột thép còn lại trước ngày 20/5, Chủ đầu tư đã đôn đốc các nhà thầu nhập đủ nguyên liệu đầu vào, lắp đặt thêm và tối ưu hóa dây chuyền sản xuất, tăng cường nhân lực và thực hiện gia công “3 ca 4 kíp, 24/7.”

Đối với các nhà thầu phát hiện chậm tiến độ, EVN/EVNNPT và các Ban Quản lý dự án yêu cầu nhà thầu bổ sung thêm các nhà thầu phụ có năng lực để đẩy nhanh tiến độ. Điều chuyển các loại cột khác nhau giữa các gói thầu xây lắp để đồng bộ giữa việc cấp cột cho các vị trí móng đã hoàn thành nhằm hạn chế tối đa việc móng chờ cột và ngược lại.

Tuy vậy, khối lượng công việc còn lại rất nhiều, để phấn đấu hoàn thành các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN và Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) kiến nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh xem xét có ý kiến về dự thảo khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để EVN/EVNNPT tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Cùng với đó, sớm phê duyệt phương án bồi thường phần mặt bằng móng cột và hàng lang an toàn để Chủ đầu tư hoàn tất công tác bồi thường cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ, đẩy nhanh bàn giao các khoảng néo còn lại để Chủ đầu tư thực hiện công tác rải, kéo dây dẫn (dự kiến bắt đầu thực hiện từ ngày 10/5).

Theo đánh giá, đường dây 500kV đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có tổng chiều dài 141,52 km. Đến nay, tỉnh đã bàn giao được 285/285 vị trí móng cột; bàn giao 97/112 khoảng néo. Số khoảng néo còn lại, dự kiến đến 10/5, tỉnh Hà Tĩnh sẽ bàn giao hết toàn bộ.

Thông tin về vụ tai nạn sạt lở lán trại gần khu vực thi công vị trí móng cột 28 đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quảng Trạch-Quỳnh Lưu trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh làm 3 người chết, 4 người bị thương xảy ra ngày hôm qua (6/5), ông Dương Thanh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết ngày 6/5, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có mưa rất to, kéo dài, do vậy, xảy ra sự cố sạt lở. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường như công an, quân đội, lực lượng địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ; giải quyết khắc phục sự cố.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thông tin về triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Còn tại Thanh Hóa, đến thời điểm hiện nay vẫn còn khoảng 42/138 khoảng néo chưa bàn giao. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chia sẻ số khoảng néo còn lại chưa giải phóng xong, tỉnh đang làm thủ tục để đền bù, chi trả cho các hộ dân (phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/5).

“Tỉnh đảm bảo tiến độ đến 30/5 mặt bằng phía dưới hành lang tuyến sạch để các đơn vị có thể triển khai,” ông Mai Xuân Liêm thông tin

Sớm ban hành khung chính sách đền bù

Nêu ý kiến tại buổi giao ban, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình thông tin trên địa bàn tỉnh hiện còn 10 khoảng néo chưa bàn giao do liên quan đến đất ở và các tài sản trên đất, trong đó 73 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tuy vậy, với các phương án đang triển khai, dự kiến 10 khoảng néo còn lại sẽ bàn giao nốt từ ngày 10-12/5.

“Do khung chính sách chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố ban hành chính thức nên việc niêm yết, phê duyệt phương án nhất là đối với các hộ tái định cư đất ở có tài sản trên đất vẫn phải đợi khung chính sách được phê duyệt theo đúng quy định. Rất mong khung chính sách sớm được ban hành làm cơ sở cho tỉnh phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân,” ông Nguyễn Quang Hưng nói.

Trước các ý kiến đưa ra, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các bộ, ngành sớm có ý kiến thẩm định Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ngay khi EVN trình lại hồ sơ được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến góp ý của các tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 15/5/2024.

Những khoảng néo đầu tiên Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đã hoàn thành dựng cột, kéo dây. (Ảnh: evn)

Ông Diên cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh các có dự án đi qua, tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các sở ngành, các địa phương của tỉnh tại nơi các dự án đi qua tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao các khoảng néo còn lại trước ngày 15/5 để Chủ đầu tư thực hiện công tác rải, kéo dây dẫn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân 5 tỉnh, gồm: Quảng Bình, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên sớm có ý kiến tham gia, góp ý về Khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng để EVN hoàn thiện, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ông Diên đề nghị phối hợp hỗ trợ EVN cũng như các đơn vị liên quan trong việc điều chỉnh các vị trí cột nằm trong phạm vi rừng tự nhiên.

Bộ trưởng yêu cầu EVN/EVNNPT tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các Nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu cung cấp cột thép đẩy nhanh tiến độ sản xuất, vận chuyển. Khẩn trương phối hợp với các địa phương, tổng hợp các kiến tham gia góp của các địa phương, cùng Bộ Tài Nguyên và môi trường trình một khung chính sách lên Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 15/5.

Liên quan đến công tác thiết bị vật tư nhập khẩu, Bộ Công Thương đã có công điện, công hàm gửi Thương vụ của 3 nước Nga, Ấn Độ, Trung Quốc cũng như Đại sứ quán của 3 nước để tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu, trong đó có các cột thép, do vậy đề nghị EVN, EVNNPT theo dõi sát sao việc nhập khẩu, quá trình di chuyển, vận chuyển thiết bị nhập khẩu về Việt Nam./.