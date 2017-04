Người tiêu dùng mua thịt lợn tại chợ Hoàng Văn Thái, Hoàng Mai, Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Người tiêu dùng mua thịt tại siêu thị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện giá thu mua lợn hơi trên thị trường dao động ở mức 25.000 - 27.000 đồng/kg (tùy địa phương), giảm một nửa so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái và hiện đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Tuy giá lợn hơn giảm mạnh trong những tháng qua nhưng giá thịt lợn trên thị trường chỉ giảm nhẹ.



Hiện một số hộ chưa dám tăng đàn vào thời điểm hiện tại mà chỉ cố gắng duy trì hoặc giảm nhẹ quy mô đàn do chuồng trại và con giống có sẵn. Theo số liệu ước tính của Tổng Cục thống kê, tổng số lượng lợn cả nước giảm 0,2% so với cùng kỳ 2016./.



Giá thịt lợn hơi giảm mạnh trong những tháng đầu năm và tiếp tục giảm sâu đến mức “chạm đáy” trong tháng Tư dẫn đến tình trạng người chăn nuôi bị thua lỗ lớn. Song trái với tình trạng này, người tiêu dùng cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn phải mua thịt với giá cao.Khảo sát của phóng viên VietnamPlus ngày 27/4, tại một số chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội như chợ Ngã Tư Sở, chợ Hoàng Văn Thái, chợ Kim Liên, chợ Đồng Tâm, chợ Đại Thanh… và một số hệ thống siêu thị như Big C, một số cửa hàng thực phẩm sạch cho thấy, giá của các sản phẩm thịt lợn vẫn không giảm hoặc giảm nhẹ.Cụ thể, giá các loại thịt lợn như thịt ba chỉ dao động từ 80.000-90.000 đồng/kg, thịt nạc có giá khoảng 75.000-85.000 đồng/kg, thịt mông, thịt chân giò có giá khoảng 90.000 -100.000 đồng/kg, sườn thăn vẫn có giá 90.000-110.000 đồng/kg…Nhiều người tiêu dùng cũng cảm thấy hết sức vô lý bởi trong khi các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh giá thịt lợn hơi đang rớt thê thảm, người nuôi đang lỗ nặng, thế nhưng hầu như các sản phẩm thịt bán trên thị trường vẫn không hề “nhúc nhích” giảm giá bán.Điều này có nghĩa là người nuôi vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi, trong khi người tiêu dùng vẫn phải chi một số tiền lớn để mua thịt lợn.Chị Nguyễn Thị Nguyệt (Định Công, Hoàng Mai) cho hay: “Mấy hôm nay thấy tivi liên tục đưa tin giá thịt lợn hơi rất rẻ nhưng mình đi chợ vẫn mua với giá như bình thường, chẳng thấy giảm chút nào. Thậm chí mua ở các cửa hàng thực phẩm sạch giá vẫn ổn định ở mức cao như sườn thăn mình mua là 110.000 đồng/kg.”Cùng chung chia sẻ, bà Phạm Thị Hoa (Hàng Đào, Hoàn Kiếm) cũng tỏ ra ngạc nhiên bởi những lần trước thời tiết mưa rét hoặc xăng tăng giá thì giá hàng hoá, dịch vụ thi nhau tăng, trong khi giá thịt lợn từ người nuôi bán ra đang xuống rất thấp song giá thịt đến tay người tiêu dùng vẫn không giảm.“Nếu mức giá này hỗ trợ được cho người chăn nuôi thì người tiêu dùng cũng tặc lưỡi chấp nhận, nhưng điều đáng nói là cả người nuôi và người mua đều chịu thiệt,” bà Hoa ngán ngẩm nói.Lý giải vấn đề này, các tiểu thương cho hay, việc thị trường thịt lợn vẫn giữ giá là do, hầu như lợn giá rẻ là lợn “quá khổ” có trọng lượng lớn và độ mỡ cao, trong khi người tiêu dùng chủ yếu chọn thịt ít mỡ nên các tiểu thương không dám nhập nhiều các loại lợn mỡ. Do đó, các loại thịt hiện vẫn có giá bán ổn định.Trước nghịch lý này, ông Lê Bá Lịch – Chủ tịch Hiệp hội thức ăn chăn nuôi cũng thừa nhận, hiện nay giá thịt lợn hơi của bà con nông dân đang được bán rất rẻ, song người tiêu dùng vẫn phải mua thịt lợn với mức giá cao.Do đó, nhằm hỗ trợ người chăn nuôi và điều tiết cân đối giá cả thị trường, vị đại diện Hiệp hội thức ăn chăn nuôi cũng kiến nghị đề xuất Bộ Công Thương giải quyết vấn đề thị trường thịt hiện nay.Chia sẻ về vấn đề liên quan đến việc chênh lệch giá thị trường thịt lợn hiện nay, ông Võ Việt Dũng, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại và đầu tư Anh Dũng- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn chế biến thực phẩm Nam Hà Nội cũng cho rằng, ngành thực phẩm đặc biệt là ngành thực phẩm tươi sống là ngành có rủi ro rất lớn trong vấn đề bán không hết hàng.“Ví dụ nhập 10kg thịt nhưng chỉ bán được 5kg và 5kg phải hủy do không bán được, đương nhiên giá của sản phẩm phải cân đối để 5kg này gánh được cho 5kg còn lại. Trong trường hợp hàng đông lạnh hoặc hàng đóng hộp có thời gian sử dụng dài thì giá thành sẽ ít biến động hơn. Do vậy cái khó của ngành thực phẩm tươi sống là rủi ro khi hàng ‘ế’ và khó đón được nhu cầu người tiêu dùng. Bởi vậy các hệ thống siêu thị họ phải có một quỹ giá dự phòng rủi ro,” Giám đốc Võ Anh Dũng nói.Tuy nhiên, theo Giám đốc Võ Anh Dũng, hiện nay công ty đang thu mua lợn hơi cho bà con với mức giá cao hơn so với thị trường từ 1-2 giá. Tức là một con lợn trung bình xuất chuồng có trọng lượng từ 100-120kg thì người chăn nuôi được hưởng lợi thêm từ 100.000-200.000 đồng, tương đương người chăn nuôi có đàn lợn từ 100-200 con thì người nuôi được hưởng lợi thêm khoảng 10-12 triệu đồng.“Đặc biệt, trong thời điểm thị trường lợn đang rơi vào ‘khủng hoảng thừa’ thì công ty cũng đẩy mạnh thu mua những con lợn ‘quá cân, quá cỡ’ có trọng lượng lớn từ 120 đến trên 140kg với mức giá hỗ trợ. Sau đó về chế biến, giết mổ, pha lọc, vận chuyển phân phối thịt mát cho các hệ thống siêu thị tại Hà Nội, các bếp ăn tập thể, các trường học,…” Giám đốc Võ Anh Dũng cho hay.Bên cạnh đó, để tăng sức tiêu thụ đối với sản phẩm thịt lợn, các hệ thống siêu thị cũng bắt đầu có chính sách giảm giá bán.Đơn cử, Hệ thống siêu thị Big C đã thực hiện đợt giảm giá 8% cho tất cả sản phẩm thịt lợn. Cụ thể, giá thịt lợn vai được bán ra ở mức 72.900 đồng/kg, thịt đùi 78.500 đồng/kg, ba chỉ 79.900 đồng/kg, xương lợn 56.000 đồng/kg… Hệ thống siêu thị Co.opmart và chuỗi cửa hàng thực phẩm Co.op Food áp dụng chương trình giảm từ 10-20% giá các sản phẩm thịt lợn…