2016 khởi đầu với những tin tức ảm đạm đến từ làng giải trí, nối tiếp sau đó là một chuỗi các sự kiện gây chấn động xoay quanh đời tư của các ngôi sao, để rồi đến cuối năm mọi thứ bỗng trở nên bình ổn.Chưa bao giờ cảm xúc của cộng đồng người hâm mộ lại trồi lên trụt xuống thất thường như năm nay, vì trước mắt họ không chỉ là sương mù, mà còn là khói phủ và chút le lói ánh rạng đông.Thực sự không lời lẽ nào có thể diễn tả được nỗi bàng hoàng của thế giới trước những tin buồn liên tiếp ập đến đầu năm 2016.“Giáo sư Snape” Alan Rickman ra đi ở tuổi 69, huyền thoại nhạc rock David Bowie cũng giã từ thế gian sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Và tới tháng Tư, một cơn cảm cúm đã đột ngột đưa người nghệ sỹ vĩ đại Prince về với cõi vĩnh hằng.Nếu như David Bowie vừa phát hành album thứ 25 của mình, Alan Rickman đã kịp góp giọng trong phim Alice Through the Looking Glass, thì Prince vẫn còn đang để lại đằng sau nhiều dự án âm nhạc và một cuốn hồi ký dang dở. Dù thế nào đi nữa, sự ra đi của mỗi một người trong số họ đều là nỗi mất mát chung của cả nhân loại.Những gì ba cố nghệ sỹ đã đóng góp cho nền văn hóa đại chúng không thể nào cân đo đong đếm được, và người hâm mộ ở khắp nơi rơi vào tâm trạng đau buồn ảm đạm như thể có một màn sương mù bao phủ khắp xung quanh.Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, đời sống riêng tư của những người nổi tiếng dường như phô bày ra hết cả cho toàn thể cộng đồng theo dõi.Bởi thế nên năm 2016 này, cả thế giới đã bị kéo vào một “trận chiến” truyền thông rộn ràng nhưng lắm thị phi giữa một loạt các tên tuổi “nóng” nhất giới giải trí. Mà đứng đầu ở hai chiến tuyến là Taylor Swift và vợ chồng Kim-Kayne West.Sở dĩ “đám khói” này thổi mù mịt đến vậy là bởi lẽ nó có sự hiện diện của hầu hết những tên tuổi lớn trong nhiều lĩnh vực ở showbiz.Từ ngôi sao điện ảnh đình đám Tom Hiddleston, chàng DJ đào hoa Calvin Harris, cho đến những người mẫu thế hệ mới như Kendall Jenner… cũng đều góp mặt vào câu chuyện vô tiền khoáng hậu này.Với “phát súng” mở đầu là cuộc chia tay không mấy êm đẹp giữa Taylor Swift và Calvin Harris, những tưởng kết thúc cùng lắm chỉ là một bài hát hay album nào đó của hai nghệ sỹ. Thì rốt cuộc các bên lại vạch mặt và tố nhau qua lại trên truyền thông, với sự “châm dầu đổ lửa” của vợ chồng nhà Kim-Kanye West.Sự việc lên đến đỉnh điểm là khi Taylor bước vào cuộc tình chóng vánh với Tom Hiddleston, và Kim tung đoạn ghi âm bằng chứng rằng Taylor không chân thật như người ta vẫn tưởng.Nếu Taylor có đằng sau mình là lực lượng người hâm mộ trung thành và cô bạn thân Selena Gomez, thì Kim chẳng hề kém cạnh với gia đình nhiều tai tiếng và sự ủng hộ đến từ Katy Perry, Demi Lovato…“Trận chiến” giữa Taylor Swift và Kim-Kanye West chưa ngã ngũ thì đã lắng đi đột ngột. Một phần bởi sự phớt lờ dửng dưng từ phía Taylor, một phần vì Kim trong chuyến đi Paris đã bị cướp ngang nhiên ngay ở phòng khách sạn.Nhưng những lời bàn tán cũng chẳng nguội được lâu, khi tin tức Brad Pitt và Angelina Jolie ly hôn đã tạo nên một cơn chấn động khắp thế giới showbiz ngay sau đó.Điểm chung của những thị phi diễn ra giữa năm 2016 là không có gì được xác nhận rõ ràng cả. Người ta vẫn chẳng biết là Taylor hay là Kim đúng, còn lý do ly dị của cặp đôi vàng Brangelina thì vẫn còn quá nhiều nghi vấn đằng sau. Tất cả tựa như một đám khói lan nhanh đến mọi nơi, ảnh hưởng đến nhiều người, nhưng lại quá mông lung và tất cả cứ tha hồ đồn đoán, còn sự thật thì mất tăm.Sau một năm đầy biến động, thế giới giải trí 2016 đang dần khép lại một cách bình lặng không ngờ. Thời điểm này, các ngôi sao thôi ồn ào trên mặt báo, có người còn đóng cả trang mạng xã hội của mình. Và thay vì cãi vã nhau những chuyện thị phi vô ích, họ chú ý các vấn đề nghiêm túc nhiều hơn. Đơn cử như cái cách Cher, Chris Evans hay Lady Gaga quan tâm đến đất nước của mình.Chưa bao giờ người ta thấy giới nghệ sỹ lại lên tiếng nhiều đến thế như trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Họ bày tỏ chính kiến, kêu gọi ủng hộ ứng viên tổng thống mà họ cho là xứng đáng. Những lời chia sẻ của họ rất thật lòng, xuất phát từ những giá trị mà họ đang theo đuổi, chứ không phải là lời của cánh truyền thông “mớm” vào cho họ hay là lời nói bâng quơ.Không kém phần đặc biệt, giải thưởng Nobel Văn học lần đầu tiên được trao cho một nghệ sỹ như Bob Dylan cũng là điểm sáng ấn tượng của mùa cuối năm.Tuy người ta vẫn còn tranh cãi về tính hợp lý của giải thưởng năm nay, nhưng không ai chối được rằng nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh, Nobel Văn học chính là nguồn khích lệ kịp thời để nền giải trí tìm về với những giá trị nghệ thuật đích thực.Trải qua một thời kỳ nhiễu loạn với những đám khói thị phi và sương mù ảm đạm, biết đâu được chính các giá trị đó lại mở ra một rạng đông mới cho thị trường những năm tiếp theo?Thời điểm chúng ta bước sang năm mới 2017 đã rất gần, điểm lại những gì giải trí quốc tế trải qua trong năm 2016 chính là để có cái nhìn bao quát hơn, từ đó có thêm phần nào hi vọng về một tương lai mà thế giới đi theo những giá trị văn hóa-nghệ thuật đúng nghĩa.Sau sương mù, khói, rạng đông của năm 2016, có thể chăng 2017 sẽ tiếp nối bằng ánh nắng và những điều tích cực?Hãy cùng đón chờ xem showbiz năm tiếp đến sẽ có gì khác biệt, và những cái tên nào sẽ trụ lại được ở chốn hào nhoáng nhưng cũng lắm vấn đề phức tạp kia./.