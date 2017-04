Ảnh minh họa. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú và các tổ chức, doanh nghiệp trụ sở chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lưu thông qua trạm BOT Cầu Rác (Quốc lộ 1A) sẽ được giảm phí 100%.Đây là nội dung chính trong văn bản của Bộ Giao thông Vận tải gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Sông Đà về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Cầu Rác dự án BOT xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh.Công văn nêu rõ, ngày 25/4, Bộ Giao thông Vận tải nhận được văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và của nhà đầu tư dự án là Tổng công ty Sông Đà đề nghị giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú và tổ chức, doanh nghiệp trụ sở huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) lưu thông qua trạm Cầu Rác.Sau khi xem xét, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất về nguyên tắc giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú và tổ chức, doanh nghiệp trụ sở huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh lưu thông qua trạm Cầu Rác theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Sông Đà.Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh, các huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án xác nhận cụ thể phương tiện của đối tượng được giảm giá dịch vụ theo nội dung trên.Các đơn vị liên quan phải có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong quá trình thu giá dịch vụ; Tổng công ty Sông Đà khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn thiện thủ tục theo quy định để áp dụng giá dịch vụ từ ngày 1/5 tới.Trước đó, do bất bình về việc không đi trên đường BOT nhưng vẫn phải mất phí khi đi qua trạm thu phí Cầu Rác, ngày 16/4 vừa qua, nhiều người dân địa phương dùng ôtô dán biểu ngữ tập trung tại trạm thu phí Cầu Rác để phản đối việc thu phí khiến giao thông bị ùn tắc.Sau đó, người dân đã có đơn kiến nghị các bên liên quan giảm 100% phí với lý do là phương tiện không đi trên tuyến đường BOT của nhà đầu tư./.