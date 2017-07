Người tiêu dùng chọn mua rau tại chợ Đại Từ. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2, tại khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa to trong những ngày qua. Theo đó, giá các loại rau xanh tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội có sự gia tăng mạnh so với những ngày trước đó.Khảo sát của phóng viên VietnamPlus ngày 18/7, tại các chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Phùng Khoang, chợ Hôm, Hoàng Văn Thái, Kim Liên, Đại Từ… cho thấy, giá của nhiều mặt hàng rau củ có mức tăng dao động từ 1.000-10.000 đồng, tùy loại. Tăng nhiều nhất là những loại rau như rau muống, rau cải, rau mồng tơi…Đơn cử, rau cải ngọt đã tăng 5.000 đồng/kg và được bán với mức giá 15.000 đồng/kg, cải thảo cũng được bán với giá 14.000 đồng/kg tăng 4.000 đồng/kg, giá rau dền, rau mồng tơi cũng tăng từ 4.000 đồng lên 6.000 đồng/mớ, cà chua hiện được bán với giá 30.000 đồng/kg tăng 10.000 đồng/kg, rau muống được bán với giá dao động từ 8.000-15.000 đồng/mớ (to, nhỏ) tăng gần gấp đôi so với chỉ vài ngày trước…Chị Trần Thị Hà, tiểu thương chuyên bán rau tại chợ đầu mối Phùng Khoang (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, nguyên nhân giá rau tăng lên là do mưa bão gây ngập úng ảnh hưởng đến khả năng thu hoạch và vận chuyển các loại rau xanh.“Mưa gió khiến việc vận chuyển rau cũng khó khăn hơn, ít người chuyển hàng nên chi phí ‘đội’ lên. Mặt khác, các tiểu thương tăng giá bán buôn nên chúng tôi cũng phải tăng giá bán lẻ để bù thêm tránh lỗ,” chị Hà nói thêm.Cùng chung quan điểm, chị Đỗ Hồng Linh, tiểu thương bán rau tại chợ Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng cho hay, thời tiết mưa to, nhiều loại rau màu hư hỏng người dân không có thu hoạch nên đẩy giá tăng lên. Trong khi đó, người dân cũng có xu hướng mua nhiều hơn để dự trữ nên các mặt hàng càng trở nên khan hiếm thời điểm.Chị Linh cũng cho biết, trong những ngày tới nếu mưa to tiếp tục kéo dài thì giá cả sẽ còn tăng nữa.Mặc dù đã quá quen với điệp khúc mưa to là giá rau tăng nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn không khỏi bất ngờ vì có những loại rau giá thậm chí tăng gấp đôi.“Hôm trước mua mớ rau muống chỉ 5.000 đồng/mớ thế mà sáng nay ra chợ tiểu thương đã ‘hét giá’ 10.000 đồng/mớ, cứ đà mưa to như này thì giá rau còn ‘nhảy múa’ cao nữa,” bà Nguyễn Thị Liên, người tiêu dùng mua rau tại chợ Hôm than thở.

Bên cạnh các mặt hàng rau xanh tăng giá, thì giá các loại thịt lợn cũng đang trên đà tăng trong những ngày qua. Các tiểu thương cho biết, giá thịt lợn tăng một phần do nhu cầu người tiêu dùng mua thịt nhiều hơn trong những ngày mưa, còn nguyên nhân chủ yếu là do giá thịt lợn hơi đang tăng chóng mặt trong vài ngày qua.Cụ thể, giá thịt cũng đã được điều chỉnh tăng khoảng 5.000-10.000 đồng/kg so với tuần trước. Đơn cử, thịt ba chỉ có giá dao động từ 85.000-90.000 đồng/kg, thịt nạc vai cũng dao động từ 90.000-95.000 đồng/kg, thịt chân giò có giá 95.000 đồng/kg, sườn thăn có giá 110.000-120.000 đồng/kg…/.