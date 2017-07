Một quầy bán sách, vở và đồ dùng học tập của Công ty Phát hành sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ các em học sinh. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Người tiêu dùng mua sản phẩm bình ổn giá và khuyến mại năm học mới tại Co.op mart Nguyễn Đình Chiểu ở TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Dù mùa khai giảng năm học 2017-2018 còn tới gần 2 tháng, nhưng các doanh nghiệp sách vở, thiết bị đồ dùng học tập đã tích cực đẩy mạnh triển khai Chương trình Bình ổn thị trường... Cùng đó, là sự sôi động của các ngành hàng may mặc đồng phục, cặp sách với các sản phẩm đa dạng mẫu mã, giá cả, chất lượng đã khiến các mặt hàng cho ngày tựu trường của học sinh các cấp sớm vào cuộc đua tranh.Ghi nhận thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu tháng ​Bảy này, nhiều trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, nhà sách... đã bắt đầu khởi động các chương trình ưu đãi cho các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học 2017-2018. Trong đó, có thể kể đến chương trình ưu đãi nhận được sự quan tâm đông đảo của các bậc phụ huynh, học sinh là mặt hàng sách giáo khoa từ 5-10% khi mua trọn bộ, đồng thời giảm giá lên đến 30% sách tham khảo các loại.Cùng với chương trình ưu đãi sách giáo khoa, các hệ thống như nhà sách FAHASA, Nguyễn Văn Cừ, Thăng Long, Phương Nam... cũng thực hiện giảm giá nhiều mặt hàng văn phòng phẩm như tập, bút; ba lô, túi xách...Nhìn chung, các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học 2017-2018 có giá bán khá ổn định và tùy theo chất lượng sản phẩm mà giá cả khác nhau. Đơn cử, sản phẩm tập học sinh có nhiều loại như tập 100 trang có mức giá dao động từ 3.000-5.000 đồng/quyển; tập 200 trang 10.000-25.000 đồng/quyển; cặp-balô-túi xách có giá bán phổ biến từ 200.000-500.000 đồng/sản phẩm...Còn các hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố như Co.opmart, LOTTE Mart... triển khai đa dạng hình thức khuyến mãi, giảm giá cho các mặt hàng phục vụ năm học mới, với thời gian kéo dài từ nay cho đến hết tháng ​Bảy vừa qua. Hầu hết các nhà bán lẻ, đều chuẩn bị lượng hàng dồi dào, phong phú để phục vụ nhu cầu mua sắm đầy đủ và tiết kiệm của người dân.Tại Co.opmart, Co.opXtra, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã tổ chức thực hiện “Lễ hội mua sắm mùa tựu trường” đồng loạt trên hệ thống cả nước. Hơn 1.200 sản phẩm được áp dụng giảm giá mạnh gồm: đồng phục học sinh, đồ dùng học tập, tập trắng, balô, túi xách, cặp táp và gần 250 mặt hàng khác.Bên cạnh đó, còn kết hợp tặng miễn phí hơn 600.000 quyển tập được thiết kế riêng đặc biệt từ những nét vẽ độc quyền của khách hàng nhí Co.opmart.Theo ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Marketing Saigon Co.op, việc kết hợp với các đối tác, nhà cung cấp triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng bình ổn giá và hàng khuyến mãi các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học 2017-2018 đã giúp doanh nghiệp chủ động về nguồn cung, từ đó kiểm soát được chất lượng, mẫu mã và cả giá bán, đem lợi ích cao cho thị trường.Đối với mặt hàng đồng phục học sinh bình ổn năm nay tại Co.opmart và Co.opXtra có sản phẩm của 2 nhãn hiệu là Sanding và SGC với mức giá dao động từ 52.900-144.000 đồng/áo sơ mi trắng, 59.900-206.100 đồng/quần tây xanh. Mặt hàng balo, túi và cặp xách của thương hiệu Mr.Vui, Miti… giảm giá còn từ 126.000-539.100 đồng/sản phẩm... được đánh giá là phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.Tương tự, chào đón mùa khai giảng năm nay, LOTTE Mart triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt tập trung vào các mặt hàng dụng cụ học tập, balô, đồng phục học sinh cùng các loại thực phẩm dinh dưỡng... Đặc biệt, từ ngày 26/7 đến 28/8 tới, mức giảm giá được xê dịch từ 5 % đến tận 49%.Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh có điều kiện thuận lợi và tiết kiệm trong mua sắm, LOTTE Mart còn thực hiện nhiều hoạt động ưu đãi và quà tặng hấp dẫn khác trong suốt thời gian diễn ra chương trình.Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và tích cực chuẩn bị cho mùa khai trường năm học mới, Chương trình Bình ổn thị trường đối với các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học 2017-2018 tiếp tục thực hiện bình ổn thị trường bốn nhóm mặt hàng gồm: tập học sinh, đồng phục học sinh, cặp-balô-túi xách, giày.Một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia tích cực như Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (FAHASA), Công ty Vĩnh Tiến, Công ty Cổ phần May Sài Gòn 2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày Tuấn Việt...Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây không chỉ là giải pháp hiệu quả trong điều tiết cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, mà còn hướng đến mục tiêu góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.Ngành giáo dục và đào tạo thành phố cùng chính quyền các quận-huyện đã chủ động tham gia tổ chức nhiều hoạt động để đưa hàng bình ổn đến với học sinh, sinh viên.Theo đó, trong tháng Năm vừa qua và tháng ​Bảy này, ​Ủy ban Nhân dân quận 3, T​hành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Ngày hội giới thiệu sản phẩm, bán hàng Bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 2017-2018” và “Ngày hội Tư vấn du học Hè năm 2017” tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn thuộc địa bàn quận.Ngày hội thu hút hơn 30 gian hàng của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tập trung giới thiệu các sản phẩm như văn hóa phẩm; quần áo đồng phục, công sở; các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu...Đặc biệt, ​Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tiếp xúc giữa các doanh nghiệp bình ổn thị trường với hiệu trưởng 131 trường học, đại diện cho hơn 102.000 học sinh trên địa bàn quận.Qua đó, các doanh nghiệp bình ổn thị trường đã giới thiệu các sản phẩm mới, sản phẩm an toàn; đồng thời đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, phân phối trực tiếp hàng bình ổn đến các trường, giảm các kênh trung gian và giảm giá chiết khấu hàng hóa.Cụ thể, các doanh nghiệp bình ổn thị trường và hiệu trưởng các trường học tại quận Gò Vấp tiến hành ký kết nhiều biên bản ghi nhớ, hợp đồng cung ứng hàng hóa.Riêng Ngày hội giới thiệu sản phẩm bình ổn năm học 2017-2018 do ​Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp tổ chức vừa qua, đã thu hút hàng ngàn phụ huynh, học sinh đã đến tham quan, mua sắm các loại sách vở, đồ dùng học tập, balô, đồng phục và thực phẩm.Dịp này, hầu hết các doanh nghiệp tham gia Ngày hội thực hiện giảm giá hàng hóa, sản phẩm từ 10-30%, tùy theo loại.Đặc biệt, ​Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UBND, ngày 5/4/2017, về Kế hoạch triển khai Chương trình Bình ổn thị trường đối với các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học 2017-2018, trong đó có nội dung quan trọng là tích cực giới thiệu các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng đến các trường học trên địa bàn thành phố.Đồng thời, thành phố cũng ưu tiên tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình giới thiệu sản phẩm, hàng hóa đến với phụ huynh, học sinh, để tạo điều kiện thuận lợi cho ngừoi dân tiếp cận hàng bình ổn và hàng Việt chất lượng, với giá cả phù hợp./.