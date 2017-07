Ngân hàng trung ương Anh tại London. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Số liệu mới công bố của Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS) ở London cho thấy kinh tế Vương quốc Anh tăng nhẹ trong quý 2, nhờ lĩnh vực dịch vụ, trong bối cảnh lạm phát cao và nguy cơ bất ổn liên quan đến việc nước này ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).GDP của nước Anh tăng trưởng 0,3% trong quý 2, cao hơn một chút so với mức tăng 0,2% trong quý 1. Theo ONS, tăng trưởng của kinh tế Anh trong quý 2 chủ yếu nhờ lĩnh vực dịch vụ đã tăng 0,5%.ONS cũng cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái, kinh tế Anh đạt nhịp độ tăng trưởng 1,7% trong quý 2, giảm so với mức tăng của quý 1. Kinh tế nước này chịu sức ép khi lạm phát cao làm giảm chi tiêu tiêu dùng và làm tăng nợ của các gia đình.Giá cả tăng trong khi tăng trưởng thu nhập trung bình thấp làm giảm khả năng Ngân hàng trung ương Anh nâng lãi suất trong năm nay.Mức tăng trưởng của quý 2 cho thấy kinh tế Anh thiếu đà đi lên khi thu nhập thực tế giảm và các doanh nghiệp thận trọng trong đầu tư do quan ngại rủi ro từ Brexit.Số liệu trên được công bố ngay sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế hạ dự báo tăng trưởng năm 2017 của nước Anh xuống 1,7%, do hoạt động kinh tế trong quý 1 yếu hơn dự kiến, đồng thời nhấn mạnh rằng tác động của Brexit hiện vẫn chưa rõ ràng.GDP của nước Anh tăng trưởng chậm lại trong quý I, sau khi tăng 0,7% trong quý 4/2016. Trong khi lạm phát tại nước này cao do đồng bảng xuống giá vì Brexit làm tăng chi phí nhập khẩu./.