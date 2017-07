Ngân hàng Trung ương Anh ở London. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Anh ngày 18/7 công bố số liệu cho thấy lạm phát của nước này bất ngờ giảm trong tháng 6, lần đầu tiên kể từ tháng 10/2016.Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), chỉ số giá tiêu dùng trong tháng này đứng ở mức 2,6%, thấp hơn mức tăng 2,9% ghi nhận trong tháng 5.Theo đó, nguyên nhân lạm phát tăng chậm lại chủ yếu vì giá khí đốt giảm.Ngay sau thông tin này, đồng bảng Anh đã giảm hơn nửa cent giá trị trong các giao dịch với tiền USD, xuống còn 1 bảng đổi được 1,3015 USD, đồng thời giảm gần 1% giá trị so với đồng euro, với 1 bảng đổi được 1,127 Euro.Với diễn biến trên, giới chuyên gia nhận định Ngân hàng trung ương Anh (BoE) sẽ giữ nguyên mức lãi suất cho đến năm 2018 thậm chí có thể duy trì đến năm 2019.Tuy nhiên, bất chấp việc sụt giảm, tỷ lệ lạm phát 2,6% này vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của BoE.Nhà phân tích thị trường James Hughes của công ty môi giới GKFX nhấn mạnh tỷ lệ này cũng vẫn cao hơn so với chỉ số của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Mỹ.Trong khi đó, nhà kinh tế học Ben Brettell nhận định thông tin về lạm phát giảm sẽ kéo theo đồng bảng giảm do các nhà kinh doanh tiền tệ điều chỉnh triển vọng về lãi suất.Tuy nhiên, theo ông Brettel nếu lạm phát tiếp tục duy trì sự ổn định, đây sẽ là tín hiệu tích cực cho tăng trưởng.Lạm phát của Anh đã tăng mạnh từ mức 0,5% ghi nhận trong tháng 6/2016, chủ yếu bởi việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) khiến đồng bảng sụt 15% giá trị, do đó hàng hóa nhập khẩu như thực phẩm và năng lượng trở nên đắt đỏ hơn.Hiện bất ổn chính của nền kinh tế Anh tập trung vào Brexit và tương lai mối quan hệ thương mại nước này có với EU sau khi Anh chính thức rời khối vào tháng 3/2019./.