Người tị nạn chờ để đăng ký xin tị nạn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/1, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cung cấp nơi cư trú cho những người tị nạn trốn chạy khỏi chiến tranh và sự ngược đãi, nhấn mạnh rằng chương trình tái định cư của Mỹ là hết sức quan trọng.Trong một thông báo chung, UNHCR và IOM nêu rõ: "Nhu cầu của người tị nạn và người di cư trên thế giới chưa bao giờ cao hơn lúc này, và chương trình tái định cư của Mỹ là một trong những chương trình quan trọng nhất trên thế giới."Hai cơ quan có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) này cam kết tiếp tục hợp tác với chính quyền Mỹ nhằm đảm bảo "sự an toàn cũng như các chương trình nhập cư và tái định cư."Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump hôm 27/1 đã ký sắc lệnh hành pháp siết chặt chính sách cấp thị thực nhập cảnh và tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ, theo đó tăng thời gian xét thị thực đối với tất cả người tị nạn lên 4 tháng và tạm thời ngừng cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đối với những người đến từ bảy quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số, bao gồm Syria, Iraq, Iran, Somalia, Libya, Sudan và Yemen.Tân Tổng thống Mỹ cho rằng biện pháp này là nhằm bảo vệ người dân Mỹ trước nguy cơ tấn công khủng bố.Quyết định hành pháp mới nhất của Tổng thống Trump lập tức gây ra những phản ứng trái chiều tại Mỹ. Hạ nghị sỹ Cộng hòa bang Texas Michael McCaul đã hoan nghênh động thái nói trên khi gọi “đây là ngày an toàn hơn cho nước Mỹ.”Trong khi đó, Giám đốc điều hành Hiệp hội Công dân Mỹ Tự do Anthony Romero đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch này là vi hiến.Từ Tehran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ trích nhà lãnh đạo Mỹ, nhấn mạnh "giờ không phải là thời điểm để xây tường ngăn giữa các nước."Mặc dù Tổng thống Rouhani không bình luận trực tiếp về sắc lệnh nêu trên của Tổng thống Trump, song nêu rõ Iran đã mở cửa cho du khách nước ngoài kể từ khi ký thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới vào năm 2015./.