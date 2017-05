Tàu chiến Mỹ đi qua khu vực Biển Đông. (Nguồn: Getty Images)

Hãng thông tấn AP ngày 11/5 cho biết, một nhóm Thượng nghị sỹ Mỹ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã gửi một bức thư cho Tổng thống Donald Trump bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ không tiến hành hoạt động tuần tra ở Biển Đông trong khuôn khổ chiến dịch Tự do Hàng hải (FONOP) kể từ tháng 10/2016.Bức thư trên, đề ngày 10/5, của Thượng nghị sỹ Cộng hòa Bob Corker, Thượng nghị sỹ Dân chủ Ben Cardin và 5 Thượng nghị sỹ khác, đã bày tỏ ủng hộ đánh giá mới đây của Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương rằng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông và tiếp tục một "chiến lược có phương pháp" nhằm kiểm soát vùng biển chiến lược này.Trong thư, các nghị sỹ hối thúc chính quyền Mỹ "thường xuyên thực thi" quyền tự do đi lại trên biển và trên không, đồng thời mô tả Biển Đông có ý nghĩa sống còn đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và hòa bình ở châu Á-Thái Bình Dương./.