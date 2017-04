Ngày 22/4, cựu Bộ trưởng Điện lực Ecuador Alecksey Mosquera đã bị tạm giữ trong vòng 90 ngày để chờ xét xử liên quan đến các cáo buộc nhận hối lộ của tập đoàn xây dựng hàng đầu Brazil Odebrecht.Tập đoàn này là một trong những công ty có liên quan tới đường dây nhận và đưa hối lộ trong vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras.Theo cơ quan công tố, ngoài ông Mosquera, một nghi can khác là doanh nhân 70 tuổi Marcelo E hiện cũng đang bị quản thúc tại gia vì liên quan vụ bê bối. Tài sản của hai đối tượng trên đã bị đóng băng.Ông Mosquera là Bộ trưởng Điện lực từ năm 2007-2009, dưới thời Tổng thống sắp mãn nhiệm Rafael Correa.Việc bắt giữ ông nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ hối lộ 33,5 triệu USD mà ban lãnh đạo tập đoàn Odebrecht khai báo đã đưa cho các quan chức Ecuador.Cơ quan điều tra đã phát hiện 924.000 USD được cho là do Odebrecht gửi vào tài khoản ngân hàng của ông Mosquera để đổi lấy hợp đồng xây dựng đập thủy điện Toachi Pilaton vào năm 2007.Tập đoàn xây dựng lớn nhất Mỹ Latinh này đã đồng ý trả tới 3,5 tỷ USD hồi tháng 12 để che giấu việc họ đã hối lộ để đổi lấy các hợp đồng nước quả tại 12 quốc gia khu vực.Bê bối trên bị phát giác trong một cuộc điều tra liên quan đến công ty dầu mỏ quốc gia Petrobras của Brazil, phanh phui những sai phạm của một loạt chính khách và chủ doanh nghiệp của Brazil, thậm chí làm "rung chuyển" cả khu vực Mỹ Latinh sau khi ban giám đốc Odebrecht khai nhận rằng một "ban hối lộ bí mật" do công ty lập ra đã chi trả hàng triệu USD để đem về cho công ty các hợp đồng lớn trên toàn khu vực.Trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Brazil Michel Temer cam kết không để vụ bê bối tham nhũng hiện nay làm tê liệt đất nước, trong bối cảnh Brazil đang nỗ lực thoát khỏi đợt suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử.Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 22/4, ông Temer khẳng định: "Brazil sẽ không dừng lại, và không để các vụ tham nhũng làm tê liệt đất nước."Bản thân ông Temer cũng đang đối mặt với cáo buộc từng chủ trì một cuộc họp, diễn ra tại văn phòng Tổng thống năm 2010, trong đó Odebrecht nhất trí trả ít nhất 40 triệu USD để hối lộ đảng Phong trào dân chủ (PMDB) của ông.Tổng thống đã bác bỏ các cáo buộc trên và bày tỏ nhiệt tình ủng hộ thẩm phán Sergio Moro, người đứng đầu cuộc điều tra quy mô lớn liên quan Petrobras.Đến nay, tổng cộng 8 bộ trưởng trong nội các của ông Temer, cùng với 1/3 số thượng nghị sỹ và 39 hạ nghị sỹ đang nằm trong diện bị điều tra vì cáo buộc dính líu tới một mạng lưới biển thủ và hối lộ, trong đó Odebrecht và nhiều công ty khác chi trả cho các chính khách để đổi lại các hợp đồng làm ăn với Petrobras.Ông Temer hiện đang hưởng quyền miễn trừ truy tố đối với các cáo buộc xảy ra trước khi nhậm chức (năm 2016)./.