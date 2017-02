Ảnh minh họa. (Nguồn: patdollard.com)

Ngày 11/2, Cơ quan Quản lý nhập cảnh và hải quan Mỹ (ICE) cho biết hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt giữ tại ít nhất 6 bang trên cả nước, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh tạm thời cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với người tị nạn và công dân của 7 nước có người Hồi giáo chiếm đa số.Theo thông báo của ICE, lực lượng chức năng đã khám xét nhà và nơi làm việc của người nhập cư ở Los Angeles, Atlanta, Chicago, New York, North Carolina và South Carolina, bắt giữ hàng trăm người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ đến từ hàng chục quốc gia Mỹ Latinh.Người phát ngôn của Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết đây là một phần trong chương trình kiểm tra các hoạt động di trú theo thông lệ. Theo quan chức trên, 75% số người bị bắt giữ là tội phạm nghiêm trọng, trong đó có những đối tượng bị kết án tội danh giết người hoặc bạo hành gia đình, là mối đe dọa đối với an ninh công cộng và chương trình nhập cư. Đã có 37 người nhập cư trái phép bị trục xuất về Mexico.Ngày 25/1 vừa qua, Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh yêu cầu ngừng cho người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày, cấm người tị nạn từ Syria vào Mỹ vô thời hạn, và cấm công dân từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Yemen nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày.Sắc lệnh này đã vấp phải sự phản đối ở cả trong và ngoài nước Mỹ. Hiện tại, sắc lệnh hạn chế nhập cư của ông Trump đang bị tòa án Mỹ đình chỉ.Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm ngoái, ông Trump từng cam kết sẽ trục xuất khỏi Mỹ khoảng 3 triệu người nhập cư bất hợp pháp và có tiền sử phạm tội. Trước đó, chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama cũng theo đuổi chính sách nhập cư cứng rắn hơn so với những người tiền nhiệm.Hơn 400.000 người nhập cư trái phép đã buộc phải về nước trong năm 2012. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ thứ 2, ông Obama chủ trương chỉ trục xuất những đối tượng bị kết án hình sự.Ước tính tại Mỹ hiện có khoảng 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống và làm việc./.