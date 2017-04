Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: bellanaija.com)

Số thị thực Mỹ cấp cho công dân bảy nước Hồi giáo trong Sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng Ba giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm 2016.Số liệu trên được hãng tin Reuters công bố ngày 27/4 dựa vào thống kê sơ bộ mới đây của Chính phủ Mỹ. Theo đó, công dân từ bảy nước Hồi giáo trong lệnh cấm bao gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen trong ba tháng đầu năm 2017 chỉ nhận được 3.200 thị thực không định cư tới Mỹ, so với mức trung bình khoảng 5.700 thị thực mỗi tháng trong năm 2016 và hơn 6.000 thị thức hàng tháng của năm 2015 và 2014.Trong khi đó, tổng số thị thực không định cư mà Mỹ cấp cho công dân tất cả các nước tăng gần 5% so với mức trung bình hàng tháng năm 2016.Giới luật sư về di trú cho rằng mức sụt giảm trên là "rất đáng lưu ý," qua đó cho thấy các chính sách của Tổng thống Donald Trump tác động mạnh đến quyết định cấp thị thực của cơ quan chủ quản Mỹ. Hiện Nhà Trắng vẫn chưa có phản hồi về thông tin trên.Chỉ vài ngày sau lễ nhậm chức, vào ngày 27/1, Tổng thống Trump đã ký Sắc lệnh cấm người dân từ bảy quốc gia kể trên vào Mỹ trong 90 ngày. Sắc lệnh đã bị các tòa án liên bang ngăn chặn và chính quyền Trump đã thay thế bằng Lệnh cấm sửa đổi hôm 16/3, rút Iraq khỏi danh sách, song cũng bị các tòa án đình chỉ.Tổng thống Trump khẳng định Sắc lệnh trên nhằm bảo đảm an toàn cho người Mỹ trước các cuộc tấn công khủng bố./.