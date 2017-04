Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 16/10/2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo các nguồn tin ngoại giao, ngày 19/4, Nga đã cản trở một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án vụ thửmới nhất của Triều Tiên mặc dù Trung Quốc ủng hộ tuyên bố do Mỹ đưa ra này.Dự thảo tuyên bố trên dùng những ngôn từ mạnh mẽ yêu cầu Triều Tiên chấm dứt các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa.Song phía Nga muốn dùng lại một đoạn trong tuyên bố hồi tháng Ba, đó là nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đạt được giải pháp thông qua đối thoại.Trước đó hồi tháng Ba, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước "hành vi ngày càng gây bất ổn" của Bình Nhưỡng.Trong dự thảo tuyên bố mới, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước "hành vi cực kỳ gây bất ổn" của Triều Tiên và một lần nữa đe dọa có thêm "những biện pháp mạnh khác."Trao đổi với hãng tin AFP, các nhân viên ngoại giao yêu cầu giấu tên tỏ ra ngạc nhiên khi Nga cản trở một tuyên bố mà chính Trung Quốc đã sẵn sàng ủng hộ.Trong một tuyên bố riêng rẽ, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley nhấn mạnh đến bổn phận của Triều Tiên là phải ngăn chặn một sự leo thang. Bà tuyên bố trước các phóng viên: "Điều quan trọng là Triều Tiên phải biết rằng chúng tôi không muốn phải lựa chọn chiến tranh, do đó hãy đừng cố khiến chúng tôi phải lựa chọn phương án đó. Quả bóng đang ở bên sân họ. Họ không nên sút bóng vào thời điểm này"./.