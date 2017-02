Một vụ phóng tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên ngày 23/6/2016. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 12/2, Chủ tịch Ủy ban Đối Ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev khẳng định những sự đáp trả đơn phương của một số quốc gia đối với vụ thử tên lửa của Triều Tiên sẽ càng làm gia tăng căng thẳng.Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Kosachev, cho biết: "Các hành động đơn phương được tiến hành bởi Mỹ, Hàn Quốc hoặc Nhật Bản sẽ càng làm gia tăng căng thẳng vốn đã ở mức cao."Bên cạnh đó, ông Kosachev cũng nói thêm rằng bất cứ sự đáp trả nào của cộng đồng quốc tế đối với vụ thử tên lửa của Triều Tiên cũng nên được tiến hành trong khuôn khổ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc cuộc đàm phán 6 bên (gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ).​Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo, khi khẳng định đây là bước đi "khiêu khích và không thể chấp nhận được" đồng thời là một sự vi phạm nữa đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Trong đó cùng ngày, Pháp cũng lên án vụ việc - vụ phóng tên lửa lần đầu tiên mà Bình Nhưỡng tiến hành kể từ khi ông Donald Trump được chọn làm Tổng thống Mỹ.Trong khi đó, Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller khẳng định Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho các đồng minh của nước này tại khu vực Thái Bình Dương và sẽ ủng hộ các đồng minh chống lại bất cứ hành động thù địch nào của Triều Tiên./.