Truyền hình Hàn Quốc chiếu hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa. (Nguồn: AP)

Theo hãng Reuters, Mỹ và Nga đang có một cuộc tranh cãi tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên quan tới loại tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng thử vào hồi đầu tháng, trong bối cảnh Mỹ đang thúc giục áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Bình Nhưỡng.Các nhà ngoại giao cho biết Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley hôm 17/7 đã tổ chức một cuộc họp với các đồng sự tại Hội đồng nhằm tranh luận việc Bình Nhưỡng đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) với sự tham gia của Nga và Trung Quốc, đồng minh của Triều Tiên.Nga đã đề nghị các chuyên gia quân sự của Nga và Mỹ trao đổi thông tin về vụ phóng tên lửa. Theo đó, Nga đã gửi một công văn ngắn và biểu đồ cho rằng Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung. Việc Nga tranh cãi rằng Triều Tiên không phóng thử ICBM cản trở Washington thúc đẩy Hội đồng bảo an áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Bình Nhưỡng.Các nhà ngoại giao cho hay Trung Quốc và Nga chỉ xem cuộc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa như một cái cớ để đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc.Sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên hôm 4/7, Nga đã phản đối việc Hội đồng bảo an lên án Bình Nhưỡng theo một thông báo của Mỹ tuyên bố đây là loại tên lửa ICBM./.