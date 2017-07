Chiếc xe tải gây tai nạn rồi bỏ trốn bị bắt lại. (Ảnh: Phạm Thanh Tân/Vietnam+)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Phạm Thanh Tân/Vietnam+)

Trưa 24/7, trên đường 784 đoạn qua ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô tải và xe máy khiến 1 trẻ em tử vong.Sau khi gây tai nạn, tài xế đã tiếp tục điều khiển xe ôtô tải rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, người dân đã truy đuổi chiếc xe tải trên đoạn đường dài khoảng 1,5km, sau đó chặn xe lại và thông báo cho cơ quan chức năng.Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên chị Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 1983, trú tại khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh điều khiển xe máy biển số 70B1-274.49, chở phía sau chị Hoàng Thị Loan và cháu Nguyễn Phương Đạt, sinh năm 2015 lưu thông từ hướng xã Chà Là về ngã ba Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu).Đến địa điểm trên, chiếc xe máy bị xe tải biển số 70C-092.16 do tài xế Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1975, trú tại ấp Trường Ân, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh lưu thông cùng chiều đâm vào.Vụ va chạm khiến cháu Đạt​ tử vong, chị Trang và chị Loan bị thương nhẹ, chiếcxe máy bị hư hỏng hoàn toàn phần đuôi.Nhận được tin báo, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp với chính quyền địa phương đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ việc.Đến gần 13 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được cơ quan chức năng đo đạc, xử lý.Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được Công an huyện Dương Minh Châu tiếp tục điều tra làm rõ./.