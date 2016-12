Thư ký điều hành MUD Jesús Torrealba trong cuộc họp báo ở Caracas ngày 26/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Venezuela mới đây khẳng định đã sẵn sàng nối lại đàm phán với liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập vào ngày 13/1 tới.Trong khi đó, MUD tuyên bố bác bỏ mọi khả năng tiếp tục đối thoại với lý do chính phủ đã không thực hiện cam kết trong 2 lần đàm phán trước.Trong tuyên bố đưa ra ngày 26/12, MUD khẳng định không hội tụ đủ điều kiện để nối lại đối thoại trực tiếp với chính phủ vào ngày 13/1 tới đây, do chính phủ chưa lên lộ trình tổ chức bầu cử và thực hiện các cam kết.MUD cũng kêu gọi Tòa thánh Vatican, trung gian hòa giải giữa hai bên, kích hoạt các cơ chế giám sát việc thực hiện các thỏa thuận.Thư ký điều hành MUD Jesús Torrealba tuyên bố sẽ chỉ đàm phán khi nào chính phủ thực thi thỏa thuận đã đạt được.Trong khi đó, trả lời phỏng vấn một chương trình phát thanh, Tổng thống Nicolas Maduro, tái khẳng định cam kết đối thoại, xây dựng hòa bình.Ông nhấn mạnh nếu cuộc đối thoại không được tiến hành là do MUD muốn đối đầu và muốn kêu gọi các thế lực bên ngoài can thiệp vào nước này.Chính phủ của Tổng thống Maduro và MUD đối lập đã khởi động vòng đàm phán đầu tiên vào ngày 12/11 vừa qua và tiếp tục vòng đàm phán thứ hai 2 tuần sau đó nhằm tìm giải pháp cho tình hình căng thẳng hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ này.Phe đối lập đặt điều kiện phải tổ chức trưng cầu ý dân nhằm bãi nhiệm Tổng thống Maduro hoặc tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, trả tự do cho các nhân vật đối lập, tôn trọng quyền của cơ quan lập pháp.Tuy nhiên, ông nhiều lần bác bỏ mọi yêu cầu liên quan tới tổ chức trưng cầu ý dân hay một cuộc tổng tuyển cử sớm, khẳng định rằng vấn đề này không được hiến pháp quy định./.