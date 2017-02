Cảnh sát bắt giữ người biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donal Trump trong cuộc tình tại New York ngày 11/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/2, Cố vấn chính sách cấp cao của Nhà Trắng Stephen Miller đã chỉ trích phán quyết của một tòa án Mỹ từ chối khôi phục sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về cấm nhập cảnh đối với những người đến từ 7 quốc gia Hồi giáo.Trả lời phỏng vấn chương trình This Week trên kênh truyền hình ABC, ông Miller cho rằng Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 tại San Francisco đã "chiếm đoạt quyền lực" trong lĩnh vực tòa án và "đi quá xa" khi ra phán quyết tạm hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump về hạn chế nhập cư.Quan chức trên đồng thời cho biết chính quyền Washington đang xem xét hàng loạt phương án, trong đó có khả năng ban hành một sắc lệnh mới.Sắc lệnh về vấn đề người nhập cư của Tổng thống Trump, ban hành ngày 25/1 vừa qua, yêu cầu ngừng cho người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày, cấm người tị nạn từ Syria vào Mỹ vô thời hạn, và cấm công dân từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Yemen nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày.Sắc lệnh này đã vấp phải sự phản đối ở cả trong và ngoài nước Mỹ.Hiện tại, sắc lệnh hạn chế nhập cư của ông Trump đang bị tòa án Mỹ đình chỉ.Liên quan kế hoạch xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico, ngày 12/2 tại Mexico, hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch này của Tổng thống Mỹ.Tại thủ đô Mexico City, khoảng 20.000 người đã tuần hành trên các đại lộ, giương cao quốc kỳ Mexico cũng như các biểu ngữ yêu cầu Tổng thống Mỹ tôn trọng quốc gia Bắc Trung Mỹ này.Hàng nghìn cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh trật tự. Hơn 20 thành phố khác của Mexico cũng tham gia các cuộc tuần hành do hàng chục trường đại học, hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức dân sự tổ chức.Quan hệ Mỹ-Mexico đã trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức ngày 20/1 vừa qua và công bố kế hoạch xây bức tường biên giới với Mexico để ngăn dòng người nhập cư.Do bất đồng liên quan chi phí xây dựng bức tường biên giới chung, Tổng thống Mexico Pena Nieto đã hủy chuyến thăm Mỹ dự kiến vào ngày 31/1 vừa qua.Chính quyền của Tổng thống Trump dự kiến sẽ áp thuế nhập khẩu 20% đối với hàng hóa của Mexico để chi trả cho dự án xây dựng bức tường dọc biên giới chung giữa hai nước dài khoảng 3.220km, với chi phí ước tính lên đến 15 tỷ USD.Trong khi Chính phủ Mexico khẳng định sẽ không trả tiền cho việc xây dựng bức tường theo chủ trương của Tổng thống Trump, đồng thời khẳng định đây là vấn đề "không thể thương lượng"./.