Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản Toshihiro Nikai. (Nguồn: nikkei.com)

Kyodo đưa tin, các nghị sỹ cấp cao của Nhật Bản và Mỹ ngày 18/7 đã khẳng định hai nước đồng minh này sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác an ninh trong bối cảnh các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đang làm cho tình hình an ninh châu Á trở nên ngày càng nghiêm trọng.Sau các cuộc gặp riêng rẽ với Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ Mac Thornberry và các nghị sỹ khác, Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản Toshihiro Nikai cho hay hai bên cũng đã nhất trí về tầm quan trọng của Trung Quốc với "vai trò mang tính xây dựng" trong việc kiềm chế Triều Tiên.Theo ông Nikai, ngoài việc khẳng định vai trò quan trọng của liên minh Nhật-Mỹ đối với hòa bình và an ninh khu vực, ông và các nghị Mỹ đã nhất trí phát triển hơn nữa các quan hệ kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất và thứ 3 thế giới này.Ông còn nêu rõ hai bên cũng đã thảo luận về việc tái bố trí một căn cứ không quân Mỹ bên trong tỉnh Okinawa.Ông Nikai, nhân vật số 2 trong LDP của Thủ tướng Shinzo Abe, đang thực hiện chuyến thăm Washington kéo dài 2 ngày, từ ngày 18-19/7, để thúc đẩy hoạt động giao lưu nghị viện giữa Mỹ và Nhật Bản./.