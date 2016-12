Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã/Reuters/AP, ngày 29/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã xoa dịu những căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ và Nga liên quan tới cáo buộc Nga tấn công mạng của Mỹ.Trong một tuyên bố, ông Trump nói: "Đã tới lúc quốc gia của chúng ta tiến tới những điều to lớn hơn và tốt đẹp hơn," đồng thời cho biết thêm ông sẽ gặp đại diện các cơ quan tình báo Mỹ vào tuần tới để tập hợp bằng chứng về vấn đề này.Thông tin trên được ông Trump đưa ra sau khi Washinton ngày 29/12 áp dụng hàng loạt hành động chống Nga, trong đó có biện pháp trừng phạt các cơ quan tình báo Nga, trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa hai cơ sở của Nga ở Mỹ.Bình luận trước tuyên bố của ông Trump, một quan chức cấp cao Mỹ cùng ngày cho rằng ông Trump có thể hủy bỏ sắc lệnh của người Tổng thống Barack Obama và cho phép các quan chức tình báo Nga quay trở lại Mỹ khi ông lên nắm quyền từ ngày 20/1/2017 tới.Trong một diễn biến khác, ngày 30/12, Mỹ đã công bố bản báo cáo chi tiết nhất về những nỗ lực của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ bằng việc tấn công các trạng mạng chính trị và tài khoản thư điện tử của Mỹ.Bộ an ninh nội địa và Cục điều tra liên bang đã lần đầu tiên đưa ra bản phân tích chung dài 13 trang trong đó quy kết một quốc gia đặc biệt hoặc các nhân vật gây ra hoạt động tấn công mạng. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ chính thức và đặc biệt liên hệ các vụ xâm nhập máy tính của Ủy ban Dân chủ quốc gia với các tin tặc là dân thường Nga và các cơ quan tình báo quân sự Nga là Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và Tổng cục tình báo quốc phòng Nga (GRU).Báo cáo nêu rõ các cơ quan tình báo trên đã dính líu tới "chiến dịch tấn công mạng hiện hành nhằm vào Chính phủ và người dân Mỹ." Ngoài ra, bản báo cáo còn cung cấp bằng chứng cho các nhân viên an ninh mạng trong lĩnh vực tư nhân nhằm xác định các hệ thống khả nghi và ngăn chặn các vụ xâm nhập mới./.