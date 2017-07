Lực lượng an ninh Pakistan tuần tra tại Jamrud thuộc khu vực Khyber. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 22/7, quân đội Pakistan cho biết các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt nhiều đối tượng khủng bố trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn tại khu vực bộ lạc Khyber, giáp giới Afghanistan.Theo thông báo của quân đội Pakistan, chiến dịch vẫn đang được tiến hành và đã giành được thắng lợi quan trọng sau khi các lực lượng an ninh, trong đó có đơn vị đặc nhiệm, đánh bại các tay súng phiến quân ẩn náu tại vùng núi Brekh Muhammad Kandao, gần biên giới Pakistan-Afghanistan.Nhiều đối tượng khủng bố đã bị tiêu diệt, trong khi một số trốn chạy sang Afghanistan. Quân đội Pakistan cũng đã phá hủy nhiều nơi ẩn náu của những đối tượng này, đồng thời phát hiện được nhiều kho vũ khí, đạn dược và thiết bị nổ.Hiện quân đội Pakistan đang tiến hành chiến dịch cả trên không và trên bộ tấn công vào vùng rừng núi Khyber nhằm truy quét phiến quân tại khu vực giáp tỉnh miền Đông Nangarhar của Afghanistan này.Chiến dịch có tên Khyber 4, tập trung vào thung lũng Rajgal của khu vực Khyber, nơi nhiều phiến quân vẫn đang lẩn trốn. Giới chức Pakistan cho biết chiến dịch nhằm bẻ gãy mối liên kết giữa tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các phiến quân Pakistan cũng như ngăn chặn các tay súng IS thâm nhập vào nước này từ Afghanistan.Pakistan và Afghanistan có chung đường biên giới dài gần 2.600 km nhiều đồi núi. Lợi dụng lỗ hổng an ninh tại khu vực này, các tay súng thường tấn công qua biên giới.Pakistan cho biết đã bắt đầu dựng hàng rào quanh toàn bộ khu vực biên giới với Afghanistan nhằm chặn các tay súng qua lại giữa hai nước. Quân đội và các lực lượng thực thi pháp luật khác của Pakistan đã tiến hành tổng cộng 46 chiến dịch truy quét lớn kể từ tháng Hai vừa qua./.