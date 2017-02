Khách chơi thử sức với cây lao trên tay

Không gian trò chơi phóng lao ở Khu du lịch The BCR quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Các mũi lao (giáo) được làm bằng sắt nhọn

Người chơi phóng lao sẽ được mặc các bộ trang phục cổ xưa tạo sự hấp dẫn trong khi chơi

Người chơi sẽ được hóa trang thành quân lính, tướng quân, cao bồi… thời xa xưa trong những bộ giáp oai vệ, đẹp mắt

Khách chơi được hóa trang thành binh sỹ trong bộ giáp oai vệ

Một khách chơi nhỏ tuổi thích thú với phần hóa trang của mình trước khi bước vào thử thách

Đích ngắm là hồng tâm với thang điểm từ 1 tới 10

Một du khách nữ đang thử tài phóng lao của mình

Du khách Nguyễn Xuân Minh thử tài phóng lao

Trò chơi thú vị dành cho nhưng ai thích vận động cơ bắp, thử sức mạnh và độ chính xác

Du khách Nguyễn Xuân Minh vui mừng vì thành tích tốt nhất của mình

Trò chơi phóng lao thu hút nhiều du khách, đủ mọi lứa tuổi tham gia

Trẻ em cũng yêu thích và muốn thử thách khả năng của mình

Phóng lao (hay ném lao) là một trong những hình thức đánh trận thời xưa. Ngày nay, phóng lao đã trở thành môn thể thao thi đấu trong các kỳ Thế vận hội.Ở Thành phố Hồ Chí Minh có Khu du lịch The BCR (quận 9) đã mở ra sân chơi này nhằm thách thức khả năng phóng lao chuẩn xác của những ai yêu thích bộ môn thể thao này.Cây lao (cây giáo) có thân làm bằng gỗ hoặc tre, chiều dài và độ nặng nhẹ khác nhau tùy theo sức khỏe của người chơi.Một đầu lao có gắn chóp nhọn bằng sắt, để khi phóng, mũi lao sẽ ghim vào đích ngắm.Người chơi sẽ đứng cách hồng tâm từ 7-10m, cầm cây lao thật chắc, lấy đà và vươn người phóng cây lao về phía hồng tâm, làm sao cho cây lao cắm vào vị trí tốt nhất của mục tiêu sẽ đạt được số điểm cao nhất theo thang điểm 10.Trò chơi này giúp người chơi rèn luyện cơ bắp, sức khỏe và khả năng chuẩn xác khi thực hiện ngắm, phóng các mũi lao.Du khách Nguyễn Thị An Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) đã thử sức với trò chơi phóng lao, cho biết: “Tôi rất là phấn khích với trò chơi này, nhưng hình như thanh giáo hơi quá sức đối với tôi, chắc tôi phải luyện tập nhiều lần mới có thể phóng trúng hồng tâm.”Để tạo thêm sự hấp dẫn của trò chơi này, Khu du lịch The BCR còn chuẩn bị cho người chơi nhiều loại trang phục, dụng cụ hấp dẫn.Người chơi sẽ được hóa thân vào các vai quân lính, tướng quân với những bộ áo giáp, nón giáp cổ trang thật oai hùng, hoặc vào vai cao bồi trong bộ trang phục phong trần lãng tử, trước khi cầm thanh giáo bước vào "chiến trận."“Cầm cây lao và trong bộ phục trang làm cho mình có cảm giác như đang hóa thân thành một người lính ở thời La Mã cổ xưa mà mình đã thấy trong phim ảnh, là một trải nghiệm mới mà trong cuộc sống thường ngày không có được,” du khách Nguyễn Xuân Minh (Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) cảm nhận.Khu du lịch The BCR là nơi duy nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh có trò chơi phóng lao. Ngoài trò chơi này, The BCR còn có 21 trò chơi, dịch vụ hấp dẫn khác, luôn thu hút đông đảo du khách gần xa./.