Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tiếp Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn phòng Thủ tướng. (Ảnh: Phạm Văn Thắng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong khuôn khổ chuyến thăm Hà Lan chủ trì phiên họp lần thứ sáu Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam​-Hà Lan về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước, ngày 19/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã hội kiến Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte​.Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Thủ tướng Mark Rutte, chúc mừng thắng lợi của đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ do Thủ tướng Mark Rutte lãnh đạo tại cuộc bầu cử vừa qua và bày tỏ tin tưởng chính phủ mới sẽ đưa đất nước Hà Lan tiếp tục phát triển phồn vinh; ghi nhận quan hệ hợp tác hữu nghị Hà Lan​-Việt Nam đã phát triển sâu rộng và toàn diện với việc Hà Lan trở thành đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư châu Âu hàng đầu của Việt Nam; đồng thời đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các tổ chức và diễn đàn khu vực, quốc tế.Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Hà Lan sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước, triển khai tốt hai thỏa thuận đối tác chiến lược trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững, mở rộng quan hệ trong các lĩnh vực Hà Lan có thế mạnh truyền thống như hàng hải, kinh tế biển, năng lượng...Thủ tướng Hà Lan cảm ơn lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam những năm gần đây; đánh giá cao việc Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thúc đẩy liên kết kinh tế thông qua các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.Thủ tướng Hà Lan khẳng định Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan mong muốn đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam, ủng hộ EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam​-EU (EVFTA), khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hà Lan tại Đông Nam Á; khẳng định lại lập trường của Hà Lan ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các hoạt động hiệu quả đã được triển khai trong khuôn khổ thoả thuận đối tác chiến lược Việt Nam​-Hà Lan trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững; cam kết duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên như biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp, năng lượng, kinh tế biển và dịch vụ hậu cần; tiếp tục chú trọng tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian tới; nhất trí tiếp tục tăng cường ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn khu vực và quốc tế.Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và bền vững; bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Hà Lan sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới./.