Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hội kiến Hoàng tử Andrew. (Nguồn: baochinhphu.vn)

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Ireland, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã thăm chính thức Vương quốc Anh từ ngày 24-26/4.Tháp tùng Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh kiêm nhiệm Ireland Nguyễn Văn Thảo, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Xây dựng.Trong thời gian làm việc tại Anh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã hội kiến với Công tước xứ York, Hoàng tử Andrew; gặp Bộ trưởng Thương mại quốc tế Liam Fox; Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao, Hạ nghị sỹ Alok Sharma; Quốc Vụ khanh thứ Nhất Bộ Tài chính David Gauke; tiếp Lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Anh trong lĩnh vực tài chính, giáo dục, bất động sản...; Chủ tịch Tập đoàn Jardine Matheson - tập đoàn đa lĩnh vực của Anh, ông Henry Keswick; Ban Lãnh đạo Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam-Anh; dự sự kiện khởi sự doanh nghiệp “Pitch@Palace” do Công tước xứ York, Hoàng tử Andrew chủ trì; đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt tại Anh.Phó Thủ tướng và Đoàn Công tác đã đến thăm và đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tòa nhà New Zealand House, số nhà 80, phố Haymarket, nơi Người đã từng làm việc năm 1913.Trong trao đổi, Phó Thủ tướng đã chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng gia và Chính phủ Anh; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Anh, trong đó trọng tâm là hợp tác thương mại-đầu tư, văn hóa-giáo dục, an ninh-quốc phòng.Công tước xứ York, Hoàng tử Andrew và các nhà Lãnh đạo Anh cảm ơn lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam; hoan nghênh những thành tựu Việt Nam đạt được trong tiến trình hội nhập kinh tế nói chung và tự do hóa thương mại nói riêng; đánh giá cao sự phát triển năng động, hiệu quả của quan hệ hai nước; khẳng định Chính phủ Anh tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh trên tất cả các lĩnh vực.Về chính trị-ngoại giao, Phó Thủ tướng đề nghị Hoàng gia và Chính phủ Anh tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; triển khai hiệu quả cơ chế Đối thoại chiến lược Ngoại giao-An ninh-Quốc phòng; ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhiệm kỳ 2017-2021.Các nhà lãnh đạo Anh nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác trên và duy trì hợp tác hiệu quả tại các cơ chế đa phương. Về tình hình Biển Đông, Lãnh đạo Anh khẳng định Chính phủ Anh ủng hộ quan điểm đề cao luật pháp quốc tế, duy trì an ninh hàng hải, hàng không, kiềm chế không làm gia tăng căng thẳng để bảo đảm lợi ích của các bên liên quan.Về kinh tế-thương mại-đầu tư, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế-một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh; khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Anh đầu tư, chuyển giao công nghệ, làm ăn lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của Anh như tài chính-ngân hàng, bảo hiểm, năng lượng, dầu khí, công nghệ cao, môi trường.Phó Thủ tướng đề nghị Chính phủ Anh khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp Anh làm ăn với Việt Nam thông qua ưu đãi vốn vay, tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư đến Việt Nam; quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như cải thiện môi trường kinh doanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển cơ sở hạ tầng; tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong kỳ IDA 18.Các nhà Lãnh đạo Anh đánh giá cao những thành tựu trong cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh ở Việt Nam; tin tưởng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác; nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại (JETCO); đồng thời cho rằng sau bầu cử, Chính phủ mới của Anh sẽ vẫn quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Anh tăng cường hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Anh; ủng hộ Việt Nam tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư của Anh cho các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như cải thiện môi trường kinh doanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển cơ sở hạ tầng.Công tước xứ York, Hoàng tử Andrew khẳng định với kinh nghiệm, uy tín, và mạng lưới quan hệ của mình sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình kết nối, khởi sự doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam phát triển và kinh doanh thành công trong môi trường toàn cầu. Lãnh đạo các doanh nghiệp Anh đánh giá với tiềm năng lớn về thị trường và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Anh; bày tỏ mong muốn đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, tài chính xanh, công nghệ thông tin, xây dựng, bất động sản.Ban chấp hành Mạng lưới hữu nghị Việt-Anh khẳng định Mạng lưới sẽ tiếp tục các hoạt động kết nối doanh nghiệp, giao lưu nhân nhân, quảng bá hình ảnh Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục.Về hợp tác tài chính, Phó Thủ tướng đánh giá hợp tác giữa hai nước đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng vẫn còn ở mức khiêm tốn và tiềm năng của cả hai bên vẫn còn rất lớn. Phó Thủ tướng đề nghị Anh chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam cải tiến hệ thống quản lý tài chính quốc gia và phát triển thị trường và dịch vụ tài chính; tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Tổng cục hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan Anh trong các lĩnh vực chống buôn lậu thuốc lá, đấu tranh chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.Phía Anh khẳng định sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm quản lý hạ tầng cơ sở tài chính, tài chính xanh, phòng chống buôn lậu và các vi phạm hải quan qua biên giới, hợp tác triển khai Đối tác Công-Tư (PPP)...Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, nhất là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao vào năm 2018; hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn lao động chất lượng cao; tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam sang nghiên cứu và học tập tại Anh; hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc mà Việt Nam tham gia; hỗ trợ các dự án rà phá bom mìn; tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam tại Anh hòa nhập sở tại và phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác song phương.Công tước xứ York, Hoàng tử Andrew và các nhà Lãnh đạo Anh khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy để hiện thực hóa các đề xuất của Phó Thủ tướng và vui vẻ nhận lời mời, hứa sẽ sang thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể.Nhân dịp chuyến công tác, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Anh.Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Anh cũng như công tác bảo hộ công dân, vận động người Việt Nam tại Anh tham gia các hoạt động hướng về đất nước; biểu dương cộng đồng người Việt Nam tại Anh hòa nhập tốt với sở tại, chủ động đóng vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên./.