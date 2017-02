Quân đội được điều động tới để thắt chặt an ninh tại Victoria, thủ phủ bang Espirito Santo ngày 9/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 13/2, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Raúl Jungmann cho biết lực lượng quân đội nước này đang được đặt trong tình trạng báo động để sẵn sàng đối phó với các cuộc đình công của cảnh sát có thể xảy ra, đặc biệt tại thành phố Río de Janeiro, nơi sẽ diễn ra lễ hội hóa trang Carnaval trong hai tuần tới đây.Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ông Jungmann cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Thống đốc Río de Janeiro Luiz Fernando Pezao và Tư lệnh miền Đông, để có thể ứng phó trước bất kỳ tình huống nào.Trước đó, ông Jungmann đã tới bang Espiritu Santo, giáp với Río de Janeiro, nơi trong những ngày qua đã xảy ra hàng loạt vụ bạo loạn sau khi cảnh sát đình công đòi tăng lương, khiến 150 người thiệt mạng, 300 vụ cướp bóc với thiệt hại kinh tế lên tới 95 triệu USD.Chính phủ Brazil đã phải điều động tới 3.000 binh sỹ quân đội tới trấn áp tội phạm và thiết lập lại trật tự an ninh tại bang Espiritu Santo.Thông tin mới nhất cho hay lực lượng quân cảnh bang Espirito Santo của Brazil đã chấm dứt cuộc đình công kéo dài gần 10 ngày đòi chính quyền tăng lương, điều chỉnh phụ cấp và cải thiện điều kiện làm việc.Chính quyền địa phương cho biết mặc dù một số gia đình của các cảnh sát vẫn tập trung trước một số đồn cảnh sát, song lực lượng quân cảnh đã có mặt để làm nhiệm vụ tại một số thành phố ở bang miền Đông Nam Brazil này.Cuộc đình công kéo dài gần 10 ngày, đi kèm hành động bạo lực đã khiến 113 người thiệt mạng.Ngày 10/2, sau nhiều vòng đàm phán, chính quyền và quân cảnh đã đạt được thỏa thuận nhưng chỉ 1.236 quân cảnh trong tổng số 10.000 người quay trở lại làm việc vào ngày 11/2.Trước đó, từ đầu tháng này, hơn 10.000 quân cảnh bang Espirito Santo đã tổ chức đình công từ đòi tăng lương cũng như cải thiện điều kiện làm việc.Cuộc đình công của quân cảnh được sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình và cảnh sát quân sự.Một số cuộc biểu tình phản đối cuộc đình công đã xảy ra cùng với các hành động bạo lực, cướp phá cửa hàng và hôi của.Trong gần 10 ngày, các cửa hàng siêu thị, các nhà hàng, trường học, trung tâm y tế đóng cửa, hệ thống giao thông công cộng bị tê liệt, người dân không dám ra đường vì sợ bị tấn công, cướp bóc.Văn phòng một số cơ quan báo chí, truyền hình cũng bị tấn công.Chính quyền liên bang đã phải điều động quân đội, cảnh sát xuống bang để đảm bảo an ninh tại thành phố Victoria, thủ phủ của bang.Cùng với Espirito Santo, quân cảnh tại một số thành phố lớn như São Paulo, Rio de Janeiro cũng tổ chức biểu tình đòi tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc và trả lương đúng hạn.Tới nay, quân cảnh tại các thành phố này chưa được thanh toán lương tháng 1/2017 và lương tháng thứ 13 của năm 2016.Chính quyền liên bang đã điều động lực lượng, tăng cường an ninh tại các thành phố này.Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát dân sự tuyên bố chuẩn bị đình công, ra tối hậu thư đòi chính quyền liên bang giải quyết các yêu sách trong vòng 14 ngày./.