Các tàu cá neo đậu tại Trạm kiểm soát Biên phòng Bắc Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 4 dự kiến đổ bộ vào Hà Tĩnh-Quảng Trị vào chiều tối 25/7 làm các sông trên địa bàn xuất hiện lũ từ mức báo động I-II, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông, suối cũng như sạt lở đất vùng núi và ngập úng ở các huyện vùng trũng…, tỉnh Quảng Trị đang tập trung triển khai các phương án hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.Tỉnh đã kêu gọi tàu thuyền vào bờ để đảm bảo an toàn; đề phòng sạt lở đất ở miền núi, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.Từ 14 giờ ngày 24/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra lệnh cấm biển đồng thời tập trung kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Đến sáng 25/7, có 2.287 chiếc tàu, thuyền với 6.808 người trên tổng số 2.305 chiếc với 6.997 người đã vào nơi neo đậu an toàn. Hiện còn 18 chiếc tàu, thuyền với 189 người đang hoạt động trên biển; các lực lượng chức năng vẫn thường xuyên liên lạc, hướng dẫn cụ thể cho các tàu về nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, còn có 59 chiếc tàu, thuyền ngoại tỉnh với 402 người đang tránh trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.Theo báo cáo nhanh của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, tính đến 9 giờ ngày 25/7, đơn vị đã kêu gọi hơn 400 tàu thuyền vào khu neo đậu an toàn. Hiện còn hai tàu với 14 thuyền viên của thị trấn Cửa Việt; một tàu vỏ sắt lớn nhất tỉnh Quảng Trị ký hiệu Việt Chiến 09 QT 98888TS đang bị hỏng, trôi tự do tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa cách Đà Nẵng 135 hải lý, đơn vị đang tìm mọi cách để liên lạc.Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng xây dựng kế hoạch sơ tán dân tránh bão đổ bộ trực tiếp, tập trung ở vùng ven biển với 3.381 hộ/7.710 người tại các huyện như Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và Cồn Cỏ. Riêng đối với huyện đảo Cồn Cỏ, nếu bão đổ bộ trực tiếp sẽ sơ tán toàn bộ số người có trên đảo vào các vị trí trú ẩn an toàn.Đến trưa 25/7, các tàu thuyền của tỉnh Quảng Trị đánh bắt ngoài biển đã được kêu gọi vào bờ đồng thời, tiếp nhận tàu thuyền của các tỉnh bạn vào khu neo đậu an toàn. Công tác hậu cần được địa phương triển khai từ sáng 25/7. Các xã ven biển chủ động thực hiện phương án 4 tại chỗHiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 131 hồ chứa nước, trong đó có 1 hồ thủy lợi-thủy điện với tổng dung tích trữ là 162,99.10 m3 vào 130 hồ thủy lợi dung tích khoảng 260.10 m3. Các hồ chứa đang phục vụ tưới, dung tích đạt khoảng 50-70% so với dung tích thiết kế. Trước đó, để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra các hồ chứa trên địa bàn cũng như kịp thời khắc phục các sự cố, hư hỏng nhỏ.Đối với các công trình hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao thì không tích nước để đảm bảo an toàn các công trình hạ du.Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án hộ đê ở những tuyến đê xung yếu; lên kế hoạch điều tiết các cống tiêu, trục tiêu hợp lý nhằm hạn chế úng ngập khi có mưa lớn.Trước diễn biến của bão số 4, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đã trực tiếp tới các vùng biển, vùng trũng thấp trong tỉnh để chỉ đạo công tác phòng chống bão số 4.Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết trước diễn biến của cơn bão số 4, tỉnh Quảng Trị đã sẵn sàng kích hoạt phương án di dời dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra các điểm xung yếu đề phòng lũ quét, lũ ống để đảm bảo tính mạng của người dân.Đối với các vùng dễ sạt lở trên các tuyến đường ở huyện miền núi, yêu cầu chính quyền địa phương và lực lượng công an theo dõi, hướng dẫn giao thông cho người dân hạn chế tình huống xấu có thể xảy ra. Mặt khác, kiểm tra, rà soát lại các phương án, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; tập trung theo dõi diễn biến của bão 24/24 giờ để có phương án ứng phó kịp thời…/.