Ngày 19/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết số lượng các vụ tấn công khủng bố trên toàn cầu cũng như thương vong từ các vụ tấn công này đã giảm trong năm 2016, chủ yếu là do các vụ tấn công khủng bố giảm ở Afghanistan, Syria, Nigeria, Pakistan và Yemen.Trong một báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ xác định tổng số vụ tấn công khủng bố năm ngoái giảm 9% so với năm 2015, trong khi thương vong từ các vụ này giảm 13%. Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là tổ chức khủng bố gây ra nhiều thương vong nhất năm 2016, trong đó tiến hành nhiều hơn 20% vụ tấn công tại Iraq và khiến số người thiệt mạng tăng hơn 69% so với năm 2015.Dữ liệu được Đại học Maryland cung cấp cho Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính có tổng cộng 11.072 vụ tấn công khủng bố trên toàn cầu hồi năm ngoái, gây ra hơn 25.600 cái chết.Trong số những người thiệt mạng thì 6.700 người chính là thủ phạm tấn công; có tổng cộng 104 quốc gia hứng chịu tấn công khủng bố năm 2016, nhưng đa phần các vụ tấn công xảy ra ở năm quốc gia Iraq, Afghanistan, Ấn Độ, Pakistan và Philippines; có tới 3/4 số người thiệt mạng do khủng bố là ở Iraq, Afghanistan, Syria, Nigeria và Pakistan.Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận các nỗ lực gần đây của Sudan, nước từng bị Mỹ liệt trong danh sách các nước tài trợ khủng bố năm 2013. Trong khi đó, Iran và Syria vẫn bị Mỹ đưa vào danh sách này./.