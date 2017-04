Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully sang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-25/4.Chiều 24/4 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Muray McCully đã tiến hành hội đàm.Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh bày tỏ trân trọng và đánh giá cao những tình cảm quý báu của ngài McCully đối với Việt Nam cũng như những đóng góp đối với sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ giữa hai nước.Bộ trưởng Ngoại giao McCully bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng McCully hài lòng trước những bước phát triển nhanh chóng và tích cực của quan hệ Việt Nam​- New Zealand thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, nông nghiệp, hỗ trợ phát triển, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân; nhất trí cho rằng việc ra Tuyên bố về tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện hướng tới Đối tác Chiến lược vào tháng 3/2015 đã tạo nền tảng thuận lợi, giúp định hình và đưa ra tầm nhìn cho quan hệ song phương trong thời gian tới.Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam​-New Zealand, bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố đà phát triển nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới; tăng cường sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa nội hàm quan hệ Đối tác Toàn diện hướng tới Đối tác Chiến lược.Hai Bộ trưởng đã thống nhất về nguyên tắc những nội dung cơ bản của Chương trình Hành động Việt Nam​-New Zealand giai đoạn 2017-2020 và giao các đơn vị đầu mối của hai bên tiếp tục trao đổi, hoàn tất các thủ tục còn lại để sớm ký kết Chương trình Hành động trong đó đề ra định hướng cho quan hệ hai nước trong 4 năm tới, tập trung vào các lĩnh vực trụ cột như quan hệ chính trị, quốc phòng -an ninh, kinh tế-thương mại, hỗ trợ phát triển và giao lưu nhân dân.Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trong năm 2017, thống nhất thời gian tổ chức Tham vấn Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ 11 tại New Zealand và các cơ chế song phương khác.Hai Bộ trưởng hoan nghênh hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng sâu rộng, thể hiện sự tin cậy cao giữa hai nước, trong đó có việc New Zealand giúp đào tạo tiếng Anh và năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình.Hai bên nhất trí hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy những thế mạnh của mỗi nước; khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 1,7 tỷ USD vào năm 2020.Bộ trưởng McCully khẳng định New Zealand mong muốn tham gia hỗ trợ sâu hơn nữa đối với quá trình tăng trưởng và phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam thông qua ODA, thương mại và đầu tư.Hai bên xác định các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, giáo dục, du lịch, nghiên cứu khoa học chung, môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên.Theo đó, New Zealand sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam có thể sớm xuất khẩu các loại quả nhiệt đới vào thị trường New Zealand như chôm chôm, vú sữa, nhãn, bưởi, thanh long; tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp; đào tạo nâng cao năng lực cho Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên của hai bên.Hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi thẳng thắn, tin cậy về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; khẳng định tiếp tục tăng cường hơn nữa sự hợp tác, phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương như ASEAN, EAS, ARF, APEC cũng như tại Liên hợp quốc; nhất trí phối hợp với các thành viên khác tìm phương cách mới cho Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm bảo đảm lợi ích chính đáng cho tất cả các bên, góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực.Bộ trưởng McCully tái khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục ủng hộ và phối hợp để Việt Nam hoàn thành tốt vai trò chủ nhà cũng như tham gia tích cực các Hội nghị và hoạt động trong Năm APEC 2017.Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp quốc tế, trong đó có tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển 1982 của Liên hợp quốc; thực hiện kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng McCully sẽ đến chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào sáng 25/4 và cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn dự lễ khai trương Dự án “An toàn đê điều” giai đoạn II sử dụng vốn hỗ trợ phát triển do chính phủ New Zealand tài trợ./.