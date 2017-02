Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, các quy định trong Quy chế thi, tuyển sinh năm nay hướng tới tạo điều kiện cho thí sinh được lựa chọn ngành phù hợp với năng lực sở trường, cũng như sở thích của mình, có như vậy khi vào học các em mới có niềm đam mê để học tập tốt, phát huy năng lực của bản thân.Đây cũng là năm đầu tiên thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký vào các ngành, trường mình mong muốn, đồng thời thí sinh đăng ký nguyện vọng trước khi thi và được điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi để tăng cơ hội trúng tuyển.Chia sẻ tại chương trình ngày hội Tư vấn mùa thi 2017, do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Báo Thanh niên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12/2, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết, đây là năm thứ 3, Bộ thực hiện lộ trình đổi mới thi, tuyển sinh theo tinh thần Nghị quyết 29 và Luật giáo dục đại học.Việc đổi mới thi, tuyển sinh liên quan đến hàng triệu thí sinh, liên quan đến cách dạy, cách học và sự chuẩn bị của thí sinh từ nhiều năm. Do vậy Bộ đã cân nhắc thận trọng, thực hiện từng bước, đảm bảo sự thành công, tránh gây căng thẳng đối với thí sinh và xã hội.Quy chế thi, tuyển sinh năm 2017 vừa được ban hành đã đạt được những mục tiêu, yêu cầu cơ bản, đảm bảo kỳ thi nhẹ nhàng, hiệu quả và sự công bằng của mọi thí sinh. Những quy định cốt lõi của Quy chế thi, tuyển sinh năm nay sẽ được tiếp tục áp dụng trong những năm sắp tới. Hiện, Bộ đang chuẩn bị ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế thi, tuyển sinh, cụ thể hóa các quy định của Quy chế để các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường và thí sinh dễ dàng thực hiện, áp dụng thống nhất trong cả nước.Chia sẻ về vấn đề số lượng nguyện vọng đăng ký, tiến sỹ Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng mà các em phải xác định được đam mê của mình và phải tìm hiểu kỹ về ngành, trường mình mong muốn theo học.Mục đích của quy chế thi, tuyển sinh năm nay vẫn là làm sao để thí sinh chọn được ngành phù hợp với năng lực, sở trường và niềm đam mê của bản thân. Vì vậy, việc điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi là yếu tố phụ trợ để thí sinh có thể đăng ký lại cho phù hợp, nếu trước đó đăng ký vào các ngành, trường vượt quá sức của mình.Một trong những điểm quan trọng của Quy chế thi năm nay là thí sinh sẽ thực hiện bài thi tổ hợp, gồm tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học); tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).Tiến sỹ Trần Văn Nghĩa cho biết, cấu trúc đề thi mỗi bài thi tổ hợp gồm ba môn với ba bài thi độc lập hoàn toàn, mỗi bài 40 câu mỗi. Thí sinh sẽ lần lượt thực hiện các môn thi, mỗi môn thi trong 50 phút, cả ba bài thi làm trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Kết quả thi sẽ gồm điểm thi từng môn thành phần và điểm trung bình tổ hợp, thí sinh lưu ý nếu điểm thi của một trong các tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp bị điểm liệt từ 1 điểm trở xuống sẽ trượt tốt nghiệp.Liên quan đến việc thi theo tổ hợp, tiến sỹ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay nhiều trường đã bổ sung thêm tổ hợp xét tuyển mới, do vậy các em cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh từ các trường để đăng ký môn thi cho phù hợp. Trước tiên, chọn bài thi nào để có để đăng ký vào ngành mong muốn là điều rất quan trọng mà các em cần lưu ý. Tiếp đến các em cần cân nhắc số lượng nguyện vọng và thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng để có thể trúng tuyển đúng ngành yêu thích.Tại ngày hội, bên cạnh tư vấn về những quy định chung về Quy chế thi, tuyển sinh năm 2017, đại diện các trường cũng giải đáp băn khoăn của thí sinh về từng nhóm ngành nghề cụ thể, gồm nhóm ngành kinh tế - ngân hàng - luật; Nhóm ngành khoa học xã hội - sư phạm - sức khỏe - nông lâm; Nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ. Bên cạnh đó, các gian hàng của các trường sẽ thực hiện các hoạt động tư vấn quy chế tuyển sinh, định hướng ngành học, giới thiệu các thông tin liên quan đến học phí, học bổng, ký túc xá, chương trình học, cơ hội việc làm./.