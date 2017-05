Thủ tướng Đức Angela Merkel hội kiến Hoàng thái tử Mohammed bin Zayed Al Nahyan của UAE. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 1/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hội kiến Hoàng thái tử Mohammed bin Zayed Al Nahyan của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để thảo luận các vấn đề về an ninh và hợp tác kinh tế.Hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận những vấn đề khu vực liên quan đến Syria, Libya và Yemen, cũng như nỗ lực của hai quốc gia trong việc chống lại các nhóm cực đoan và các tổ chức khủng bố.Theo Văn phòng Thủ tướng Đức, bà Merkel đã đưa ra các giải pháp ngoại giao nhằm cố gắng chấm dứt cuộc chiến tại Yemen. UAE là một phần trong liên minh do Saudi Arabia đứng đầu, chiến đấu chống lại các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn trong cuộc chiến đã kéo dài hai năm tại Yemen.Bên cạnh đó, thúc đẩy phát triển thương mại là một phần quan trọng trong chuyến thăm này của bà Merkel. UAE là đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở khu vực Trung Đông với tổng kim ngạch hai chiều đạt khoảng 16 tỷ USD trong năm 2016.Trong ngày 2/5, Thủ tướng Đức sẽ thăm Nga, gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thành phố nghỉ mát Sochi để thảo luận hàng loạt vấn đề, trong đó có cuộc xung đột ở Ukraine, cuộc chiến tại Syria, mối quan hệ Nga-NATO và các lệnh trừng phạt kinh tế mà phương Tây đang áp đặt đối với Nga./.