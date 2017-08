Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 5/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc tạiQuốc gia Việt Nam.Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.Đánh giá cao kết quả đạt được thời gian qua của PVN, Thủ tướng cho rằng Tập đoàn có đóng góp nhiều mặt cho đất nước, đặc biệt là khẳng định chủ quyền quốc gia và nộp ngân sách nhà nước.Vừa qua, khủng hoảng giá dầu diễn ra trên toàn cầu. Vì thế, ​tập đoàn sụt giảm sản lượng, doanh số, hiệu quả sản xuất bị ảnh hưởng, cùng với việc quản lý nội bộ còn nhiều vấn đề. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, sự phấn đấu của tập đoàn, “các đồng chí đã cố gắng vươn lên, đạt một số kết quả khá quan trọng, nhất là một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 thể hiện quyết tâm cao”, Thủ tướng nhìn nhận và khẳng định mục tiêu của Chính phủ là xây dựng PVN phát triển bền vững, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới​Với tinh thần đó, Thủ tướng nêu rõ yêu cầu PVN đẩy mạnh tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, quản lý tốt hơn nữa. Có phương hướng tập trung một số việc quan trọng, nhất là xây dựng đội ngũ, khắc phục tồn tại, bất cập vừa qua để thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho một tập đoàn chủ lực. PVN cần tăng cường đoàn kết, quyết tâm, có nhiều biện pháp chỉ đạo mạnh mẽ, hiệu quả trên các mặt.Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho biết Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 7 tháng năm 2017.Sản lượng khai thác dầu 7 tháng đầu năm đạt 9,23 triệu tấn. Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn (tổng doanh thu, thu nộp ngân sách Nhà nước...) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.Tổng doanh thu toàn của Tập đoàn trong 7 tháng qua đạt 278​.5000 tỷ đồng; vượt 14% so với kế hoạch 7 tháng và bằng 64% kế hoạch năm.Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.Trên cơ sở những kết quả đã đạt được 7 tháng qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2017 do Chính phủ giao.Về khai thác dầu khí, tập đoàn phấn đấu cả năm khai thác đạt tối thiểu 13,28 triệu tấn dầu thô và 10,61 tỷ m3 khí; bám sát diễn biến giá dầu để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm; kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy, công trình dầu khí.Tập đoàn sẽ đẩy mạnh công tác đầu tư, ưu tiên vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2017; tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Tập đoàn nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra./.