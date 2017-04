Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2) của Chủ tịch nước cho tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tối 23/4, Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992​-5/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất lần thứ 2 đã diễn ra tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự.Trà Vinh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đồng bào các dân tộc đã đoàn kết một lòng đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ lựa chọn và lãnh đạo, với ý chí kiên cường, bất khuất trong đấu tranh oanh liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần cùng với nhân dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.Tỉnh Trà Vinh được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.”Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất (lần thứ 2) - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh.Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Trà Vinh là vùng đất mà những thế kỷ trước là nơi “dưới sông sấu lội, trên bờ cọp um,”đã chứng kiến biết bao nhiêu kỳ tích khai hoang lập địa.Những thế hệ người Khmer, người Kinh, người Chăm, người Ấn đã chung lưng đấu cật, cùng nhau làm nên hào khí Trà Vinh kể từ phong trào Cần Vương cho đến hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.“Có thể nói vùng đất màu mỡ nằm giữa hai con sông Tiền, sông Hậu, hướng ra Biển Đông đã thấm nhuộm biết bao mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ cha ông của chúng ta, của biết bao nhiêu anh hùng nghĩa sỹ, đồng chí, đồng bào đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc,” Thủ tướng nêu rõ.Thủ tướng đánh giá, sau 25 năm tái lập, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần lao động cần cù, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.Kinh tế tăng trưởng bình quân đạt trên 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 33 lần so với năm 1992 và tăng 5 lần so với năm 2006; thu ngân sách Nhà nước tăng 46 lần; kết cấu hạ tầng có bước phát triển vượt bậc, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước, trường học, bệnh viện. Nhiều công trình trọng điểm cấp quốc gia đầu tư trên địa bàn tỉnh bước đầu phát huy hiệu quả, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.Với niềm tin quê hương của chị Út Tịch trong tác phẩm "Người mẹ cầm súng" sẽ vượt qua mọi thách thức, trở thành tỉnh khá giả của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra quan điểm phát triển tỉnh Trà Vinh trong tương lai theo hướng Trà Vinh phải trở thành tỉnh kiểu mẫu về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, tận dụng tốt các điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng cũng như lợi thế hướng biển để xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại; tích hợp nông nghiệp thông minh với mũi nhọn công nghiệp chế biến sâu; tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế; đề cao bản sắc địa phương và tư duy bao trùm trong mọi chiến lược phát triển.Lưu ý Trà Vinh và Sóc Trăng là hai địa phương với nhiều đặc điểm giống nhau, Thủ tướng đề nghị hai tỉnh cần thường xuyên đối thoại, tương tác chặt chẽ trong xây dựng chiến lược, phối hợp triển khai các hoạch định phát triển trên cơ sở phát huy các lợi thế của nhau trong việc thu hút đầu tư nói riêng và vì sự phát triển của hai địa phương nói chung.Thủ tướng đề nghị Trà Vinh ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao; thực hiện liên kết chuỗi giá trị và phát triển theo tư duy cụm ngành; chú trọng khâu then chốt là tạo dựng những thương hiệu nông sản địa phương mang bản sắc Trà Vinh.Để nông nghiệp và nông thôn phát triển toàn diện, có tính bao trùm, tỉnh cần mở rộng từ liên kết 4 nhà thành liên kết 5 nhà (gồm nhà nước, nhà đầu tư, nhà nông, nhà khoa học và nhà băng).Tất cả mọi người, mọi đối tượng đều phải được trao cơ hội. Tinh thần khởi nghiệp, ý chí vươn lên làm giàu cần được nhân rộng, phát huy để trở thành nét văn hóa của người dân và doanh nhân Trà Vinh.Thủ tướng đặt chỉ tiêu để Trà Vinh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu đến năm 2020, tăng lên trên 5.000 doanh nghiệp, gấp 3 lần số doanh nghiệp hiện nay.Tỉnh cũng cần chú trọng bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng; thực hiện các giải pháp nhằm chủ động phòng chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên nước, đất, rừng.Trà Vinh phải là nơi an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tốt trước mọi yếu tố thời tiết, thiên tai, biến đổi khí hậu thì nơi đây mới có thể trở thành môi trường đầu tư hấp dẫn, là nơi đáng sống, có khả năng thu hút người giàu, người giỏi đến với Trà Vinh.Thủ tướng mong muốn Trà Vinh quan tâm chăm lo các gia đình có công, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc Khmer; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, giúp nhau cùng tiến bộ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh.Thủ tướng tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng để tiếp tục tạo được những bứt phá mới trong phát triển kinh tế xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng và Nghị quyết lần thứ 10 của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh./.