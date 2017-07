Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày tại ngày hội. (Ảnh: Thống Nhất /TTXVN)

Tiếp nối thành công của Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp lần thứ I, tối 19/7 tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, các start-up trẻ, doanh nghiệp trẻ cùng đông đảo thanh niên ham thích khởi nghiệp của tỉnh đã tham dự Lễ khai mạc Ngày hội “Bến Tre – Đồng Khởi khởi nghiệp” năm 2017 với chủ đề “Khởi nghiệp – Tiềm năng và cơ hội xứ Dừa.”Sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre, Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức. Đây là hoạt động quan trọng chào mừng Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre 2017.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu khích lệ, động viên tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ của thanh niên, sinh viên tỉnh Bến Tre. Dự lễ khai mạc còn có Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.Ngày hội “Bến Tre – Đồng Khởi khởi nghiệp” gồm 3 không gian và 1 Hội thảo giúp người tham gia hình dung được kết quả từ phong trào khởi nghiệp mưu sinh đến khởi nghiệp sáng tạo, hoạt động của doanh nghiệp dẫn dắt khởi nghiệp, hoạt động của nhà đầu tư để tổng hòa thành Cộng đồng khởi nghiệp ra mắt tại Ngày hội. Trong đó, không gian “Khởi nghiệp – Tiềm năng và cơ hội xứ Dừa” là nơi trưng bày hơn 60 sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ hợp tác/liên kết tiêu biểu tỉnh Bến Tre và khách mời từ Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang.Cùng không gian này còn trưng bày 7 ý tưởng, 11 dự án đạt giải cao tại cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre.” Không gian “Tri thức khởi nghiệp” là nơi chia sẻ kiến thức cơ bản, kinh nghiệm khởi nghiệp, chiến lược kinh doanh cùng với thiết kế không gian đọc sách lý tưởng cho mọi đối tượng tham quan.Không gian “Âm nhạc – Cảm hứng bạn và tôi” giới thiệu các nhóm nhạc mới của thanh niên theo xu hướng dân gian, biểu diễn nhạc cụ (nhạc acoustic) và âm nhạc hiện đại được giới trẻ yêu thích hứa hẹn sẽ là nơi thu hút sự quan tâm đặc biệt của đoàn viên, thanh niên và khách tham quan.Hội thảo “Bạn đã sẵn sàng lên doanh nghiệp?” là nơi để các bạn trẻ gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp và các strat-up thành danh trên nhiều lĩnh vực khác nhau; nơi chia sẻ chính sách hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, kinh nghiệm của doanh nghiệp thành công cho cơ sở, dự án, hộ kinh doanh muốn lên doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp tiêu biểu.Cộng đồng khởi nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre chính thức ra mắt tại Ngày hội là nơi sinh hoạt, kết nối, đào tạo, đồng hành, hỗ trợ của doanh nghiệp từ doanh nghiệp dẫn đầu đến cơ sở sản xuất kinh doanh có khả năng lên doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp và hộ gia đình tham gia Đề án sinh kế thoát nghèo của tỉnh.Phát biểu tại buổi lễ, bày tỏ vui mừng trở lại vùng đất Bến Tre Anh hùng, quê hương Đồng Khởi để tham dự một Đồng Khởi mới, đó là “Bến Tre – Đồng Khởi khởi nghiệp,” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, buổi lễ là hành động thiết thực tưởng nhớ sự cống hiến, hy sinh của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sỹ nhân dịp 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ.Xúc động chứng kiến những thành công đầu tiên từ phong trào Đồng Khởi khởi nghiệp của thanh niên Bến Tre với những sản phẩm, ý tưởng mới được xã hội chấp nhận, Thủ tướng chia sẻ mỗi lần đến Quê hương xứ Dừa là mỗi lần cảm nhận sự thay đổi. Đó chính là sự nỗ lực không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bến Tre qua các thời kỳ.Tán thành với báo cáo của địa phương, bên cạnh những tiến bộ, phát triển nhưng so với tỉnh khác trong cả nước, Bến Tre còn nhiều khó khăn, tụt hậu, cần xác định để vươn lên, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương Bến Tre - một trong những địa phương tiên phong triển khai các nghị quyết của Đảng và Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Đảng bộ tỉnh đã xem khởi nghiệp là một chương trình đột phá nhằm tạo thế tăng tốc vượt lên chính mình, vượt qua khó khăn.Sau hơn một năm thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, đã góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo tiền đề quan trọng cho các bạn trẻ địa phương dấn thân vào sản xuất kinh doanh, nhất là thanh niên lao động ở nông thôn. Trong những hành động đó, Thủ tướng đánh giá cao tỉnh đã sớm phát động Chương trình khởi nghiệp, thành lập Hội đồng tư vấn khởi nghiệp, Trung tâm xúc tiến đầu tư khởi nghiệp và cho ra đời Quỹ đầu tư khởi nghiệp.Với tinh thần đó, Thủ tướng mong những người trẻ Bến Tre cố gắng vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu tìm tòi, học hỏi, đặc biệt là cần am hiểu một cách đúng đắn về khởi nghiệp để hiện thực hóa những ước mơ và hoài bão của mình.Theo Thủ tướng, khởi nghiệp không nhất thiết bắt nguồn từ mong muốn làm chủ, tìm kiếm lợi nhuận cao; cũng không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, mà nhiều khi từ những công việc giản dị, những điều bình thường. Khởi nghiệp có khi là việc mở rộng kinh doanh những lĩnh vực mới, sản phẩm mới, sáng tạo kỹ thuật mới. Nhưng khởi nghiệp cũng có thể bắt đầu bằng việc lập công ty hoặc hộ kinh doanh hay bắt đầu từ việc tái cấu trúc một doanh nghiệp có lịch sử phát triển lâu dài. Khởi nghiệp luôn bắt đầu từ ý tưởng mới.“Ý tưởng khởi nghiệp dù nhỏ hay lớn đều đáng quý, miễn là nó tạo cơ hội cho bạn sống với ước mơ của mình và qua đó tạo giá trị cho xã hội;” “kinh nghiệm cho thấy điều gì chúng ta trăn trở nhất sẽ khiến chúng ta tìm tòi sáng tạo mãnh liệt. Vì vậy chúng ta luôn có ước mơ, hành động để đóng góp cho Tổ quốc, bản thân và gia đình,” Thủ tướng nhắn gửi đến các bạn trẻ Bến Tre.Nhắc lại truyền thống anh dũng, kiên cường của lớp lớp những người dân Đồng Khởi năm xưa, Thủ tướng đề nghị: “Chúng ta ôn cố tri tân, chúng ta học từ những người đi trước chí khí, sự sáng tạo và lòng dũng cảm phi thường mà khó bút nào mô tả. Tinh thần kháng chiến đó vận dụng vào tinh thần đổi mới khởi nghiệp hiện nay”.Cho rằng hơi thở thời đại từ toàn cầu hóa, từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một động lực thôi thúc giới trẻ của xứ Dừa Đồng Khởi ra khơi, Thủ tướng mong muốn các tầng lớp thanh niên Bến Tre tham gia sâu sắc hơn vào cộng đồng khởi nghiệp để tăng cường trao đổi và hợp tác.Căn dặn các bạn sinh viên muốn khởi nghiệp thành công thì không sợ thất bại, nhưng cần chuẩn bị kỹ càng ngay từ ghế nhà trường, Thủ tướng nhấn mạnh công tác nghiên cứu hay học tập là quãng thời gian lên ý tưởng suy nghĩ và khởi nghiệp, đây cũng là giai đoạn tốt nhất chuẩn bị cho mình kiến thức, kỹ năng cũng như bản lĩnh và tinh thần khởi nghiệp , nhất là cho giới trẻ.Khẳng định Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến thế hệ trẻ, muốn đồng hành và sẽ tạo mọi điều kiện để những người trẻ có môi trường kinh doanh, khởi nghiệp thuận lợi, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Bến Tre, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội tiếp tục quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ tích cực chương trình khởi nghiệp của Bến Tre.“Những Tập đoàn kinh tế, những doanh nghiệp lớn của Việt Nam, các trường Đại học hãy đồng hành, hỗ trợ và là đối tác của các nhà khởi nghiệp tiềm năng của Bến Tre,” Thủ tướng đề nghị.Hy vọng “những suy nghĩ hành chính không làm méo mó ý tưởng khởi nghiệp của các bạn trẻ,” Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống Đồng Khởi Anh hùng, với tinh thần hiếu học, yêu thích sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ của con người Bến Tre qua nhiều thế hệ, người dân Đồng Khởi sẽ làm nên một Đồng Khởi kinh tế thời bình. Ngày hội Bến Tre - Đồng Khởi khởi nghiệp, Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre sẽ là những viên gạch nền quan trọng đầu tiên cho phát triển trong tương lai không xa./.