Cảnh sát giao thông Đội 6, Công an Thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 4/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017 và phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đánh giá năm 2016, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.Song với quyết tâm, nỗ lực và sự hy sinh, lực lượng công an nhân dân đã lập nhiều chiến công, thành tích to lớn góp phần quan trọng giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu khủng bố, phá hoại, gây rối của các thế lực thù địch, phản động. Qua đó, góp phần tạo môi trường hòa bình, giữ vững ổn định chính trị và môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.Trong chiến công, thành tích đó có phần đóng góp quan trọng, tích cực và hiệu quả của Công an thành phố Hà Nội.Ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của Công an thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an nhận định năm 2017, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.Thành phố Hà Nội được xác định là một trong 18 địa phương trọng điểm phức tạp về tội phạm; là địa bàn chịu tác động mạnh từ tội phạm ma túy từ các địa phương khác vận chuyển qua Thủ đô. Hoạt động buôn bán, sử dụng ma túy tổng hợp còn tiềm ẩn lớn, nhất là trong các nhà hàng, khách sạn. Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, kéo theo những nguy cơ cao có thể xảy ra thảm họa, nhất là về cháy nổ, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm...Năm 2017, Công an Hà Nội tiếp tục nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, ngăn ngừa âm mưu khủng bố, phá hoại. Đồng thời, Công an thành phố Hà Nội cần phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt để nâng cao công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, làm giảm tội phạm."Lực lượng Công an Thủ đô phải tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là đối tượng hoạt động lưu động, kiểm soát nguy cơ từ số người nghiện ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, làm tốt công tác đưa người đi cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Trước mắt, Công an thành phố Hà Nội cần thực hiện tốt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, bảo vệ những nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ hội để nhân dân vui tươi đón Tết, đón Xuân bình yên, an toàn," Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu.Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an Hà Nội cần tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, mệnh lệnh, quy trình công tác, tác phong, ứng xử của cán bộ, chiến sỹ, nhất là lực lượng trực tiếp quan hệ, tiếp xúc với nhân dân.Năm 2016, Công an thành phố Hà Nội đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Ðảng, Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ðảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. An ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự. Trật tự an toàn xã hội của Thủ đô tiếp tục được bảo đảm. Lực lượng Công an thành phố đã điều tra, khám phá 4.421 vụ với 8.295 đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, đạt tỷ lệ 81,6%. Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, đã điều tra, khám phá 2.401 vụ với 2.506 đối tượng, trong đó có 30 vụ, 55 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ./.