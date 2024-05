Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Chiều 9/5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần).

Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, ngành quân y các cấp đã triển khai có nền nếp công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe toàn quân đạt 99,18%.

Toàn ngành tổ chức khám sức khỏe tuyển sinh tại các trường quân đội năm 2023 cho hàng nghìn học viên và khám phúc tra sức khỏe tuyển quân năm 2024 bảo đảm chặt chẽ, chất lượng. Các bệnh viện quân đội đã khám cho hơn 8 triệu lượt người; thu dung, điều trị hơn 920.000 lượt người.

Các bệnh xá quân y được quan tâm bổ sung nhân lực, trang thiết bị y tế; hoạt động khám, chữa bệnh có nền nếp, đúng quy định.

Đại tướng Phan Văn Giang tham quan một số, trang bị, sản phẩm được ứng dụng trong y học. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thực hiện toàn diện công tác dân số, gia đình và trẻ em, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, hỗ trợ hơn 400 trường hợp hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong quân đội, với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng, trong đó có 32% trường hợp đã mang thai.

Các đơn vị triển khai tốt hoạt động huấn luyện, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về quân y, hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, diễn tập, khám chữa bệnh và bảo đảm quân y trong giao lưu biên giới; làm tốt công tác xây dựng ngành và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu."

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những kết quả ngành quân y toàn quân đã đạt được trong thời gian qua. Chỉ rõ những điểm còn tồn tại cần khắc phục, Bộ trưởng yêu cầu Cục Quân y chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất các phương án bảo đảm quân y phục vụ tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất.

Ngành tham mưu, xây dựng tổ chức biên chế các bệnh viện quân khu, quân đoàn, quân chủng, các khoa y học dự phòng; xây dựng ngành quân y bảo đảm tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chú trọng y học quân sự; củng cố tiềm lực y tế-quốc phòng.

Ngành tập trung đầu tư, trang bị, ứng dụng, phát triển kỹ thuật mới, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị; chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống say nắng, say nóng, đột tử; phòng, chống bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nếp sống vệ sinh khoa học.

Ngành chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên giỏi về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn và phát huy phẩm chất của người thầy thuốc quân y theo lời Bác Hồ dạy; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, hợp tác quốc tế về quân y, hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quân y, tranh thủ sự hỗ trợ, đào tạo, chuyển giao công nghệ từ các nước có nền y học hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang xem một số tài liệu do ngành quân y quân đội nghiên cứu, xuất bản. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang lưu ý Cục Quân y chủ động tham mưu xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về khám, chữa bệnh và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cục nghiên cứu đề xuất sửa đổi các quy định về hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh trong quân đội; tiếp tục thực hiện tốt công tác kết hợp quân-dân y; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân khu vực biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Cục phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài quân đội tổ chức tốt công tác y học dự phòng; phòng, chống dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ, hạn chế đến mức thấp nhất dịch lây lan vào cơ quan, đơn vị; giữ vững tỷ lệ quân số khỏe trên 98,5%.

Cục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy; tổ chức rút kinh nghiệm chuyển đổi số các bệnh viện trong toàn quân./.

Triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quân y Việt Nam-Lào Giáo sư-tiến sỹ Lê Hữu Song khẳng định Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ và cử chuyên gia sang giúp đỡ Bệnh viện TW Quân đội 103 Lào nói riêng và quân y Lào nói chung.