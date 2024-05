Thái Bình: Một người đàn ông bị sét đánh tử vong trong lúc làm đồng

Ảnh minh họa.

Ngày 20/5, ông Đoàn Quang Chiểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quang (huyện Vũ Thư, Thái Bình) cho biết trên địa bàn mới xảy ra vụ sét đánh khiến một người tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 19/5 trên địa bàn tỉnh Thái Bình có mưa dông lớn.

Trong lúc làm đồng tại thôn Trực Nho (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) ông P.V.K, sinh năm 1964, trú tại thôn Trực Nho bị sét đánh tử vong.

Ngay sau khi nắm được sự việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Minh Quang đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày 19/5 trên địa bàn tỉnh Thái Bình có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm; cá biệt có nơi cao như Vũ Hòa (Kiến Xương) 88,8mm, Nam Thịnh (Tiền Hải) 86,4mm.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Thái Bình, ngoài gây thiệt hại về người, mưa dông đã làm một số diện tích lúa bị nghiêng nhưng ít bị thiệt hại.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương báo cáo thông tin thiệt hại để có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Năm 2023 tại Thái Bình đã xảy ra một số vụ sét đánh gây chết người. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản nhất là khi mùa mưa bão 2024 đang đến gần, cơ quan chức năng tỉnh khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là; cần chủ động có biện pháp phòng tránh để bảo an toàn về tính mạng và tài sản./.

