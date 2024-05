Nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông trong ngày đầu tuần

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn gây ngập trên phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân (Hà Nội) chiều tối 19/5. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định phía Đông Bắc Bộ, ngày 20/5 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm 20 và ngày 21/5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng Quảng Bình đến Bình Thuận chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng, riêng ngày 20/5 từ Bình Định đến Phú Yên có nơi nắng nóng.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn cho biết gió mùa Tây Nam hoạt động trên khu vực Nam Bộ đang mạnh dần, nên khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới xuất hiện mưa liên tiếp; ngày nắng.

Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 20/5:

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, riêng khu Đông Bắc 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

