Triển khai lực lượng đến các điểm xung yếu để chủ động ứng phó bão số 6

Cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Bộ đội Biên phòng tuyến biển tại Quảng Nam, Bình Thuận triển khai cán bộ, chiến sỹ và phương tiện đến những điểm xung yếu, thực hiện kiểm đếm tàu thuyền, chủ động phòng tránh, ứng phó với cơn bão số 6.

Triển khai lực lượng giúp đỡ nhân dân

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, đến chiều ngày 25/10, lực lượng Biên phòng tuyến biển, từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành) đến Đồn biên phòng Cửa Đại, Cù Lao Chàm (thành phố Hội An) đã triển khai cán bộ, chiến sỹ và phương tiện đến tất cả những điểm xung yếu để giúp đỡ nhân dân chủ động phòng ngừa bão số 6.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, để chủ động ứng phó với bão số 6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển duy trì 100% cán bộ, chiến sỹ tại chỗ; thành lập các tổ công tác đến tận các khu neo đậu tàu thuyền, cảng cá hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền vào neo đậu, chằng chống đúng kỹ thuật để phòng ngừa phương tiện va đập, hư hại do sóng to, gió lớn.

Lực lượng Biên phòng tuyến biển phối hợp với các lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân chằng chống, gia cố nhà cửa nhằm chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do bão số 6 gây ra; phối hợp cùng chính quyền địa phương lên phương án cụ thể di chuyển 200.000 người dân trong vùng chịu tác động trực tiếp của bão, vùng sạt lở ven sông ven biển, vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Đến chiều 25/10, toàn bộ 55 tàu thuyền với 2.208 lao động ở các ngư trường xa bờ, trong đó có bốn tàu với 112 lao động ở vùng biển Hoàng Sa (được xác định là vùng đặc biệt nguy hiểm của bão số 6) đã tìm được nơi trú ẩn an toàn.

Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão trên sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ở vùng biển gần bờ, toàn bộ tàu thuyền cùng lao động nghề biển đã vào bờ và neo đậu tàu thuyền ở những khu vực đảm bảo an toàn trước khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền.

Để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra, Bộ đội Biên phòng toàn tuyến biển Quảng Nam phối hợp với chính quyền và các lực lượng tại chỗ thường xuyên phát thông tin về diễn biến của bão số 6; đồng thời yêu cầu người dân tuyệt đối không ở lại trên tàu, thuyền, các lồng bè nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tuyến biển tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ quản lý chặt các hoạt động trên biển; cấm tuyệt đối các phương tiện ra khơi.

Dự kiến trong đêm 25/10, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Nam sẽ bắn pháo hiệu tại ba điểm, gồm: Khu vực biển Bàn Than (huyện Núi Thành), Cửa Đại, Cù Lao Chàm (Hội An) để thông báo về bão số 6 cho các phương tiện còn đang trên biển khẩn trương vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi bão vào đất liền.

Bình Thuận không có tàu hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão

Chiều 25/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh việc chủ động phòng tránh, ứng phó với cơn bão số 6; kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động của tỉnh.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến trưa 25/10, tổng số tàu thuyền của tỉnh hoạt động trên biển là 2.346 phương tiện/12.268 lao động, trong đó có 293 tàu thuyền đánh bắt xa bờ/2.675 lao động đã được liên lạc, nắm bắt thông tin về bão.

Tàu thuyền đang neo đậu tại các bến là 7.322 tàu/37.476 lao động. Không có tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực, vùng nguy hiểm của bão.

Ngay sau khi tiếp nhận các thông tin về bão, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã thông báo cho Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn về diễn biến của bão, tình hình thời tiết để người dân chủ động theo dõi, có biện pháp ứng phó và có kế hoạch sản xuất phù hợp; bảo đảm an toàn tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa Đại (Quảng Nam) giúp người dân chằng chống, gia cố nhà ở. (Ảnh: TTXVN phát)

Các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát các khu dân cư ven biển, vùng trũng, ngập lụt sẵn sàng phương tiện, lực lượng sơ tán khi có lệnh, chuẩn bị tốt theo phương châm "4 tại chỗ" để ứng phó với các tình huống, sự cố có thể xảy ra.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, thị xã, thành phố duy trì lực lượng để theo dõi, tiếp nhận thông tin và tham mưu cho ủy ban nhân dân các cấp phương án phòng tránh, ứng phó phù hợp.

Đây là cơn bão được dự báo có cường độ mạnh, diễn biến rất phức tạp, hướng di chuyển, cấp độ gió có thể còn thay đổi do tác động của nhiều hình thế thời tiết trên biển.

Do đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị các địa phương, sở, ngành, đơn vị tăng cường cập nhật thông tin, theo dõi sát diễn biến của bão số 6, chỉ đạo, hướng dẫn công tác chằng, chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh…

Các đơn vị thủy lợi kiểm tra việc vận hành hồ chứa nước an toàn, chủ động điều tiết nước qua tràn, hạ thấp mực nước hồ theo quy trình vận hành hồ chứa; bảo đảm an toàn hồ, đập, kè, công trình thủy lợi.

Đơn vị vũ trang và các đơn vị xung kích ứng cứu của tỉnh chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, vật tư, lực lượng hỗ trợ các địa phương sơ tán nhân dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu./.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Cần chủ động ở mức cao nhất để ứng phó với bão số 6 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương có sự chuẩn bị chủ động ở mức cao nhất trong ứng phó cơn bão số 6, tránh các tình huống không ngờ khi bão đi qua.