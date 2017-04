Mẫu điện thoại Galaxy S8 của Samsung được giới thiệu tại một cửa hàng ở Seoul . (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đã chính thức phản bác thông tin cho rằng xuất hiện lỗi màn hình hiển thị ở Galaxy S8 - dòng sản phẩm điện thoại thông minh mới nhất của hãng. Thông tin trên được công bố ngày 19/4, thời điểm Samsung chính thức mở bán sản phẩm này lần đầu tại thị trường Hàn Quốc.Ngày 19/4, Samsung khẳng định hiện tượng vết mờ màu đỏ xuất hiện trên màn hình hiển thị của một số sản phẩm Galaxy S8 không thể được coi là lỗi của sản phẩm bởi người dùng có thể dễ dàng tự điều chỉnh thông qua chức năng cài đặt hiển thị màu sắc có sẵn trong máy.Samsung đưa ra thông báo trên sau khi xuất hiện thông tin phản ánh của một số khách hàng về việc phát hiện vết mờ màu đỏ không tự nhiên ở màn hình hiện thị trên một số diễn đàn trên mạng từ chính quê nhà Hàn Quốc.Một số chuyên gia công nghiệp cho rằng "lỗi" này có thể dẫn đến các vấn đề phức tạp hơn. Cũng có ý kiến cho rằng sự cố màn hình phát sinh do con chíp của máy bị lỗi. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là công nghệ cải tiến của Samsung, giúp các "tín đồ" của hãng trải nghiệm màn hình mờ đỏ, thay thế màn hình hiển thị có màu xanh truyền thống của màn hình Amodel - công nghệ màn hình phát quang hữu cơ ma trận động do chính Samsung sáng tạo.Trong khi đó, giới quan sát khẳng định vấn đề gặp phải ở màn hình hiển thị không liên quan đến vấn đề an toàn và không có lý do gì tiến hành thu hồi sản phẩm này. Họ khẳng định chỉ có một số ít điện thoại được đem triển lãm gặp vấn đề này.Hôm 29/3 vừa qua, Samsung cho ra mắt hai phiên bản Galaxy S8 và S8+ tại một sự kiện truyền thông ở New York (Mỹ). Với màn hình cong có kích thước lần lượt là 5.8 inch (14,7 cm) và 6.2 inch, Galaxy S8 và S8+ tích hợp trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói Bixby nhằm cạnh tranh với đối thủ Siri (Apple), Assistant (Google) và Alexa (Amazon).Tính năng nổi bật nhất của dòng Galaxy mới là thiết kế màn hình vô cực (Infinity Display) giúp mở rộng tối đa màn hình. Samsung hi vọng với sản phẩm này hãng sẽ giành lại vị trí số 1 trên thị trường sau bê bối tham nhũng cũng như sự cố cháy nổ pin ở điện thoại dòng Galaxy Note 7.Samsung cũng cho biết chỉ tính riêng tại thị trường nội địa, trong đợt đặt hàng diễn ra từ ngày 7/4 đến 17/4 vừa qua, hơn 1 triệu điện thoại Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus đã được đặt mua, phá vỡ mọi kỷ lục bán hàng mà các sản phẩm từng ra mắt trước đó của hãng điện tử này đạt được.Dự kiến, dòng điện thoại mới sẽ được tung ra thị trường Mỹ vào ngày 21/4, hai ngày sau khi Samsung mở bán tại Hàn Quốc./.