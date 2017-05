Ông Michael Flynn tại một cuộc họp báo ở Washington, DC. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngày 10/5 đã gửi trát yêu cầu cựu Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, Michael Flynn, cung cấp các tài liệu liên quan đến Nga để phục vụ công tác điều tra kéo dài nhiều tháng nay về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.Trong một tuyên bố chung, Chủ tịch ủy ban trên, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Richard Burr và thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Mark Warner cho biết đã lần đầu tiên đề nghị ông Flynn cung cấp các tài liệu trong một bức thư ngày 28/4, nhưng ông Flynn đã từ chối hợp tác với yêu cầu này. Đây là trát đầu tiên mà Ủy ban trên gửi đi trong cuộc điều tra.Hôm 9/4, Thượng nghị sỹ Warner cho biết ủy ban này đã nhận được các tài liệu trong quá trình điều tra cáo buộc rằng Nga tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của Mỹ. Tuy nhiên, ông nói với Reuters rằng do có một số người không tuân thủ, nên "chúng tôi sẽ tiến hành các bước tiếp theo."Chính quyền Trump bác bỏ bất cứ sự thông đồng nào với Nga. Ông Flynn đã trở thành tâm điểm của điều tra nói trên. Ông bị buộc phải từ chức Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ hồi tháng Hai vừa qua do không tiết lộ nội dung các cuộc nói chuyện với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak./.