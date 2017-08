Nhân vật Sansa Stark trong Game of Thrones (Nguồn: HBO)

Khoảng 6 triệu USD là khoản tiền HBO sẽ phải đưa ra nếu muốn các tin tặc ngừng đăng tải các dữ liệu đã đánh cắp hôm 31/7 lên mạng Internet.Ngày 7/8, các tin tặc tự xưng "Mr.Smith" đã phát tán thêm một loạt dữ liệu được cho là đánh cắp từ HBO. Những dữ liệu mới phát tán gồm kịch bản từ 5 tập mới của serie phim đình đám "Game of Thrones" (tựa Việt: "Trò chơi vương quyền"), trong đó có 1 tập chuẩn bị ra mắt sắp chiếu, và những bức thư điện tử trong suốt một tháng từ tài khoản của Phó Chủ tịch phụ trách chương trình phim của HBO Leslie Cohen.Ngoài ra còn có nhiều tài liệu nội bộ, bao gồm một báo cáo về các yêu cầu pháp lý đối với kênh này cũng như thư đề nghị làm việc cho các vị trí quản lý cấp cao. Đây là lần thứ 2 các tin tặc đăng tải những thông tin chúng đánh cắp được của HBO.Các tin tặc tuyên bố đang sở hữu nhiều thông tin có giá trị, bao gồm kịch bản và phần tiếp theo của nhiều chương trình truyền hình và phim của HBO cũng như những thông tin có thể gây thiệt hại cho kênh truyền hình này. Chúng đe dọa sẽ đăng tải mỗi tuần 1 lần nếu HBO không trả tiền.Khoản tiền những đối tượng này đưa ra là "6 tháng lương trả bằng bitcoin (một loại tiền ảo)", tương đương ít nhất 6 triệu USD.Trong một tuyên bố cùng ngày, HBO bày tỏ hoài nghi về việc toàn bộ hệ thống thư điện tử đã bị tấn công. Hãng này trước đó cho biết đang tiếp tục điều tra và hợp tác với cảnh sát cũng như chuyên gia an ninh mạng để xem xét tình hình.Liên quan đến vụ tin tặc tấn công HBO ngày 31/7, mặc dù HBO không nói rõ chính xác nội dung của những dữ liệu bị mất, nhưng các hãng truyền thông cho biết tin tặc đã đánh cắp khoảng 1,5 TB dữ liệu từ HBO và chúng sẽ tiết lộ những dữ liệu mới sau khi công bố kịch bản của phần mới seri "Game of Thrones", cũng như những tập chưa phát sóng của 2 chương trình là "Ballers" và "Room 104."Tập đoàn giải trí Time Warrner, đơn vị sở hữu phần lớn cổ phiếu tại HBO, cũng đã xác nhận tin tặc đã tấn công HBO và cho biết, trong thời gian qua, HBO đang phải đối mặt với cuộc tấn công mạng với mục đích nhằm thỏa hiệp những thông tin độc quyền.HBO nhấn mạnh việc bảo vệ dữ liệu là ưu tiên hàng đầu và cho biết hiện đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan an ninh mạng để tiến hành điều tra vụ tấn công trên.Từ nhiều năm qua, HBO luôn phải đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp kịch bản của seri phim ăn khách "Game of Thrones."Năm 2015, những tập đầu của phần 5 cũng đã bị tiết lộ trước khi công chiếu. Không chỉ HBO là mục tiêu tấn công của tội phạm mạng, hồi tháng 4, tin tặc cũng đã nhắm vào Netflix, và đăng tải một số tập của phần mới trong seri phim "Orange Is the New Black."Trong khi đó, hãng giải trí Sony Pictures Entertainment cũng từng bị đánh cắp gần 100 TB dữ liệu hồi năm 2014./.