Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in ngày 26/7 đã bổ nhiệm ông Park Kyung-min làm tư lệnh mới của Lực lượng Bảo vệ bờ biển, chỉ vài giờ sau khi lực lượng này trở lại thành một cơ quan độc lập sau gần 3 năm trực thuộc Bộ An toàn Công cộng và An ninh.Sau vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4/2014 làm hơn 300 người thiệt mạng, khiến Lực lượng Bảo vệ bờ biển bị coi là quá yếu kém trong công tác ngăn ngừa và phản ứng trước thảm họa kinh hoàng trên, lực lượng này đã bị đặt dưới quyền điều hành của Bộ An toàn Công cộng và An ninh.Bên cạnh đó, 3 vị trí cấp thứ trưởng cũng đã được bổ nhiệm tại Văn phòng sở hữu trí tuệ Hàn Quốc, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp cùng Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc./.